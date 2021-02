Si habrá domingo de ramos y viacrucis: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- La celebración de la Semana Santa podría darse en dos formas, tanto presencial como virtual pero dependerá del semáforo epidemiológico informó el obispo de la Diócesis en Veracruz, Carlos Briseño Arch.

En rueda de prensa indicó que las celebraciones religiosas seguirán haciéndose conforme a las indicaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud y en específico la Semana Santa podría ser de forma híbrida.

En ese sentido detalló que el viacrucis y el domingo de ramos, se realizarán al interior de las parroquias bajo las medidas sanitarias establecidas en tanto que la procesión del silencio y el lavado de pies se cancelará para evitar aglutinaciones y contacto de piel.

"Todo lo que sea procesional en las calles, eso se evita, se evita porque no se puede tener control, todo lo que sea convocar a la gente a que salga a la calle y vaya caminando en bola eso no, lo que si se puede hacer es el viacrucis dentro de catedral, pero con la sana distancia y hacerlo virtualmente para los que no puedan acudir, la que si se suspende es la marcha del silencio”, dijo.

Mencionó que como sucedió el año pasado, las representaciones litúrgicas propias de la Semana Mayor, sí se realizarán, pero con las medidas sanitarias, permitiendo en esta ocasión el aforo según lo indique la semaforización.

"Respetando lo que las autoridades nos indiquen, respetando los semáforos trataríamos de celebrar todas las actividades litúrgicas, hoy por hoy sabemos que lo podemos hacer, lo que no hicimos el año pasado es la diferencia, lo vamos a hacer presencial, híbrido lo vamos a hacer con una forma virtual de las dos cosas".

El prelado presentó al presbítero y vicario general Aurelio Mujica Limón como el nuevo párroco de la catedral de Veracruz quien tiene una trayectoria de 28 años al servicio de Dios en distintas iglesias de la zona conurbada.