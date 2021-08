Sí hay hospitales en rojo por pacientes con Covid-19: Gobernador

Al dar a conocer que se recibirán 300 mil dosis de vacunas contra Covid-19, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que se tienen hospitales en rojo por hospitalización de pacientes por esta enfermedad.

En conferencia de prensa, reconoció que en días pasados sí fueron atendidos niños contagiados por este virus; sin embargo, no se intubaron, ni necesitaron cuidados mayores porque su estado de salud no era grave.

Local Incrementa a 80 mil 297 infectados por Covid-19 en Veracruz

“Los niños fueron atendidos en el CAME porque su condición es diferente, no se agrava, es más creo que ya salieron porque este espacio es de una estancia de cinco o seis días máximo y se determinó que tenían una condición hospitalaria diferente, no grave. Se evaluó y se dijo que su situación no era grave”, expuso sin dar más detalle.

Al respecto, aseguró que sí se tienen varios jóvenes en hospitalización, algunos de ellos graves.

Comentó que existe un incremento en la ocupación hospitalaria, de ahí la importancia de aplicar las medidas sanitarias correspondientes.

“Se avanzó en el Plan Nacional de Vacunación y la gente entró en una etapa de confianza. Algunos habían señalado que los incrementos eran por las elecciones, pero no es así, los contagios se han incrementado desde hace dos semanas, el efecto fue el relajamiento de las medidas sanitaras, al escuchar que ya están listas las vacunas, la gente se confió más”, dijo.

Destacó que la vacuna sí ayuda, pero eso no significa que las personas no se puedan contagiar y agravarse en caso de tener algún otro padecimiento.

Manifestó que los Centros de Atención Médica Expandida Covid-19 (CAME-C19) del Velódromo en Xalapa y el del Centro de Raqueta en el puerto de Veracruz tienen la capacidad de reconvertir más camas.

Al respecto, puntualizó que a la fecha el Velódromo cuenta con 30 camas operativas, pero tienen la capacidad para recibir a 120 pacientes, “nunca fueron rebasadas en la época crítica de hospitalización”.

“En Veracruz la UMAE está al 50 por ciento, no tiene las mismas camas que había implementado en la etapa crítica, si la situación fuera más crítica, ellos podrían reconvertir camas para atender a personas, sí tenemos dos o tres hospitales en rojo”, comentó.

Sin detallar cuáles clínicas, mencionó que algunos espacios del IMSS han recibido una cantidad alta de pacientes, “lo cual es lógico pensar porque son trabajadores registrados que se entiende están en actividad económica y, obviamente, al salir diariamente del trabajo son los que más se contagian, por eso están recibiendo más pacientes, pero no ha sido rebasada su capacidad, ni del IMSS, ni del ISSSTE”.

CONTINUARÁ VACUNACIÓN

El mandatario estatal adelantó que se recibirán 300 mil dosis de vacunas de diferentes farmacéuticas para avanzar con el Plan Nacional de Vacunación, por lo que este lunes sesionará el Comité Técnico de Vacunación.

Destacó que el Consejo Estatal de Salud sesionará de manera virtual para analizar los resultados del decreto que establece la Segunda Semana contra la Tercera Ola de Covid-19 y plantear el siguiente paso para continuar mitigando los contagios en la entidad y disminuir los contagios.

Lo anterior, dijo, especialmente en las 50 demarcaciones que subieron a color rojo dentro del semáforo epidemiológico vigente al 8 de agosto.

Hizo un llamado a las veracruzanas y veracruzanos para que acudan al proceso de inmunización que se realizará del 3 al 5 de agosto en una primera dosis para la población de 30 a 39 años de Boca del Ríos y Misantla; así como el 3 y 4 de agosto en Tlachichilco e Ixhuatlán de Madero.