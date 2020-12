Sí hubo autorización para la Feria del Juguete este año pero con restricciones: alcalde

Xalapa, Ver.- El alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero dijo que, aunque se dieron permisos para la instalación de la feria del juguete en el Centro Deportivo Ferrocarrilero, fueron pocos y se vigilará que no haya abusos por parte de los líderes de comerciantes.

Refirió que la administración municipal autorizó que funcionara, pero “una pequeña parte”, y que no incumplieran con la ley.

“Está acotada, lo que queremos es que esté acotada, es que hay mucho abuso, de pronto tu les autorizas 10 lugares y llegan 20, los líderes abusan porque les rentan el espacio a la gente y eso es lo que no queremos, que no abusen, que entiendan que si se les autorizaron 10, deben acatar el límite”, dijo.

El edil xalapeño dijo que tal como ocurre con quienes venden pirotecnia, se harán operativos para que los vendedores de la Feria del Juguete respeten los espacios otorgados y no se extiendan.

“En la pirotecnia tiene que haber sanciones por supuesto y lo que estamos buscando es que entiendan que hay límites (…) es un tema de estar ahí con ellos, de hacerles ver que es necesario que respeten los límites, habrá operativos en estos días”, añadió.

Incluso explicó que a estas personas se les ofreció instalarse también en la avenida Prolongación Villahermosa como el resto de ambulantes, donde podrían rotarse con quienes ya están ubicados en ese lugar.

“En Los Sauces no se ha autorizado hasta ahora, lo que se está buscando es que se ubiquen en un lugar donde no haga daño a la circulación y se evitar aglomeraciones, estamos en una situación muy delicada y la recomendación es no acudir a lugares donde haya grandes colectivos. Ya se les abrió un espacio en la calle Villahermosa vamos a ver si hay una rotación”, abundó.