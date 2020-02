Si mujeres del Poder Judicial se unen al paro, hombres también tienen derecho a un día libre: magistrada

Xalapa, Ver.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, consideró que en caso de que las mujeres que trabajan en este poder decidan participar en el paro nacional del 9 de marzo también se tendría que otorgar un día a los hombres que lo soliciten por un tema similar.

"Al permitir que falten las mujeres, también tendríamos que permitir que falten los varones, en otro día, porque estamos en una igualdad, voy a ser prudente para no tomar una decisión en este momento porque considero que así debe ser, si somos mujeres o si somos hombres, todos en igualdad ante la Ley", expuso.

Local Movimiento de mujeres nació en Veracruz; "ofende que digan que es orquestado"

Aseveró que a la fecha ninguna mujer le ha externado su interés por unirse a esta campaña, por lo que, dijo confiar en que todo el personal se presente a laborar.

Destacó que al registrarse faltas injustificadas durante ese día se procederá conforme a la Ley.

"No creo que eso suceda (que falten), trabajamos conforme a la Ley y lo que se les autorice se les va a autorizar y lo que no ya será riesgo de que si faltan un día se les pueda (dar) sin goce de sueldo o a lo mejor sin permiso; desconozco porque no tengo ninguna petición al respecto”, expuso.