Si no te has vacunado, te alcanzará el virus: médico

Xalapa, Ver.- El viernes 13 de agosto fue el día que más pacientes enfermos de Covid-19 ha recibido desde el inicio de la pandemia en Xalapa reveló Uri Torruco García, médico internista e infectólogo.

A través de un video en sus redes sociales, el especialista que labora en un hospital de la ciudad dio a conocer que se trata de gente que no vacunada o que debió de haberse vacunado y sólo alcanzó a recibir una dosis porque no fue a tiempo. “Si no se han vacunado es cuestión de tiempo que el virus los alcance, esta variante es muy muy contagiosa”, dijo.

Torruco García hizo un llamado a la población a que, si identifican alguien no vacunado le convenzan de aplicarse la vacuna ya que “de nada sirve” el trabajo del personal médico si faltan personas de aplicarse sus dosis. “No vacunarse es lo más anticivilizatorio que existe”, señaló.

Finalmente, reiteró el llamado a acudir a ponerse la vacuna en el momento en el que les corresponda. “¿Ya sé vacunaron? Porque si no aquí los voy a tener muy pronto”, advirtió.

Ya son 89 mil 751 casos en Veracruz

Xalapa, que el 13 de agosto se encuentra en el segundo sitio de ciudades del estado con más casos activos (514) de Covid-19, avanza hacia las mil defunciones. Actualmente registra un acumulado de 981 pérdidas de vida por dicha enfermedad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Veracruz, en la capital de la entidad están contabilizados 7 mil 750 casos positivos, contados desde el inicio de la contingencia sanitaria, y aún hay 939 sospechosos.

A nivel estatal se sumaron 928 contagios, con los cuales se alcanzan los 89 mil 751 acumulados, así como 26 fallecimientos, para llegar a los 11 mil 076. Hay en investigación 12 mil 720.

Salvador Beristáin, director de Salud Pública, detalló que en el puerto de Veracruz mantienen activas las transmisiones mil 284 personas, quienes han presentado síntomas de Covid en los últimos 14 días.

Además, Orizaba presenta 252; Córdoba, 236; Tuxpan, 223; Poza Rica, 215; Martínez de la Torre, 183; Boca del Río, 147, y Cosamaloapan, 143. Aunque no dio números, indicó que también tiene casos actuales Ixtaczoquitlán.

Otras de las demarcaciones mencionadas son Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, Medellín, Nogales, Acayucan, Altotonga, Atzacan, Chicontepec, Chocamán, Jamapa, Puente Nacional y Tlilapan.

En su intervención, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor convocó a la población que aún tiene reservas para vacunarse contra Covid-19, lo haga, pues está comprobado que, en caso de adquirir el virus, la enfermedad se desarrolla de manera ligera.

Invitó a quienes aún no han sido inoculados estén pendientes de los anuncios que diariamente se hacen en la página http://coronavirus.veracruz.gob.mx/ y en https://www.facebook.com/SSALUDVeracruz.