Si sentiste frío este domingo...en estos días seguirá igual

Las bajas temperaturas generadas por el frente frío número 22 continuarán en la entidad, por lo que las autoridades piden a la población extremar precauciones y con ello evitar la presencia de enfermedades respiratorias.

Esto, dado que durante el 2021 se presentaron 480 mil 129 diagnósticos de pacientes con alguna enfermedad respiratoria que acudieron a centros y hospitales de salud.

Por infecciones respiratorias agudas se atendieron 465 mil 338 pacientes; por faringitis y amigdalitis 9 mil 935; por neumonías y bronconeumonías 3 mil 210; y por tuberculosis respiratoria mil 646.

Las autoridades de Protección Civil presentaron el pronóstico de temperaturas mínimas extremas para la entidad durante el periodo del 17 al 20 de enero.

En este se señala que para la zona norte se pronostican temperaturas de 8 a 13°C; en la costa norte de 13 a 17°C; en la montaña central de 5 a 9°C; en el valle de perote de -7 a 3°C; en la costa central de 14 a 18°C; en la planicie central de 13 a 17°C; y en la zona sur de 14 a 18°C.

En la capital veracruzana las bajas temperaturas no impidieron que las personas realizaran sus actividades dominicales; sin embargo, la mayoría hizo uso de chamarras, guantes, bufandas y suéteres para cubrirse del frío.

También los paraguas fueron utilizados al por mayor porque la llovizna no cesó en ningún momento del día.

Personas de varias edades realizaron compras, acudieron a misa a la Catedral Metropolitana o bien decidieron visitar alguno de los restaurantes ubicados en la zona centro de la ciudad.

Ante la temperatura promedio de 9°C que se mantuvo durante el día, el movimiento en los parques y espacios abiertos fue casi nulo. Las autoridades de salud piden a la población mantener las recomendaciones emitidas por la temporada invernal.

Entre estas: evitar cambios bruscos de temperatura, no usar braseros en habitaciones cerradas, evitar la quema de leña, no salir de casa si no es necesario, evitar la automedicación y acudir a revisión médica en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria.