Si tuviste Covid, cuida tu corazón; ve por qué

Córdoba, Ver.- Luego de recuperarse de un contagio de Covid-19 , los pacientes presentan condiciones de salud siendo que el primer órgano afectado es el pulmón, sin embargo “su vecino” el corazón puede presentar ligeras complicaciones, por ello médicos expertos en materia llaman a la prevención y cuidado del órgano así como de revisiones médicas generales frecuentes, dice Rubén Moreno Martínez, médico experto en cardiología.

En el Día Mundial del Corazón, el cardiólogo cordobés recalca que condiciones como la hipertensión, diabetes, colesterol alto y el tabaquismo, son de las enfermedades que afectan al corazón, sin embargo, infecciones, padecimientos endocrinos, metabólicos entre otros afectan al órgano regulador del sistema inmunológico.

Leer más: Veracruz suma 140 decesos por Covid en un día

"Es importante darse el tiempo para hacerse una valoración periódica no necesariamente cardiológica pero si con el médico general porque el corazón depende muchas veces de que todo el organismo esté en perfectas condiciones para que andemos con salud normal”, expresa.

Local 700 están en espera de un trasplante; algunos llevan aguardando 10 años

Cuestionado sobre las secuelas que queda en los pacientes que han salido del Covid-19, el entrevistado recalcó que el órgano más dañado son los pulmones, no obstante, “su vecino” el corazón puede tener ligeras afectaciones que son para llamar la atención sin tenerse una edad en especifico, ya que la gente joven desafortunadamente ha padecido de esta pandemia dejándolos en malas condiciones de salud.

Estadísticamente, al menos el 2 por cierto de los pacientes tienen afectaciones cardiacas post Covid-19 por ello hace el llamado a una revisión médica general frecuente para evitar llegar a consecuencias que puedan ser incluso mortales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, la primer causa de morbilidad hospitalaria, es decir la cantidad de personas que pasan por enfermedades isquémicas del corazón representan el 31.39 por ciento de las estadísticas que comprenden de enero a marzo del presente año.

En los mismo meses, la causa de mortalidad más frecuente ocupando el segundo lugar son las enfermedades isquémicas del corazón con un 28.81 por ciento y en octavo lugar se encuentran las enfermedades reumáticas del corazón que comprenden un 3.57 por ciento de la estadística.

Lastimosamente, Moreno Martínez dijo que el problema del tabaquismo se da a temprana edad ya que los jóvenes empiezan a hacer uso de esta droga por ello a partir de los 20 años es recomendable asistir a una primer evaluación cardiológica pues aunque esta enfermedad no es “hereditaria” el que un familiar directo como hermanos mayores o padres lo hayan padecido e incluso fallecido a causa de un infarto puede ser un riesgo directo de la enfermedad cardiaca.

El tema de los infartos, es común en personas con problemas del corazón por ello recalcó que síntomas como el dolor de pecho o brazo izquierdo, dolores epigástricos es decir en la boca del estómago, sudoración profusa, alteraciones en el estado de consciencia esto en personas adultos mayores así como la sensación de falta de aire son alarmas que lanza el sistema.

El experto en cardiología señala que los pacientes de riesgo en mujeres es a partir de los 55 años y en los hombres a los 45 años de edad.

Pese a que personas sanas, como deportistas y atletas han fallecido a causa de infartos al miocardio, el doctor comentó que muchas veces dan más de lo que pueden y esa tensión hace que el corazón se extienda y el bombeo no pueda darse de la forma correcta, no obstante pudieron haber perdido la vida a causa de problemas cerebrales no detectados.

“El corazón tiene la forma de un mango y cuando bombea se retuerce pues sus fibras están en forma de un ocho y cuando se contrae hace la acción como de exprimir una jerga cuando se inflama pierde estructura, todas las enfermedades hace que pierda su estructura y pierde la capacidad de bombeo y de hay viene ala muerte temprana”.

Finalmente enfatizó es importante llevar este mensaje de a la sociedad y saber prevenir enfermedades cardiológicas, estar en contacto con su médico general / familiar, revisar los niveles de glucosa, colesterol, ácido úrico, exámenes de orina, caminata diaria de 30 minutos, llevar un control de peso y tener una buena salud psicológica pues el estrés es un factor de riesgo importante para este tipo de enfermedades en el corazón.