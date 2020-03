Sí va el aumento al transporte del 40%: transportistas

Córdoba, Ver.- La Coalición de Transportistas de Córdoba buscará que el incremento a las tarifas del transporte público sea gradual empezando por aplicar el 20 por ciento con la finalidad de componer las unidades urbanas que tienen más de 15 años de servicio.

Jesús Cárdenas, Roberto Clerk y Miguel Ángel Figueroa, miembros de la coalición de transportistas de la zona Córdoba Orizaba, expresaron su sentir ante las declaraciones que Víctor Castelán, empresario transportista de Orizaba dijo ante el aumento a la tarifa de los transportes urbanos.

Cabe mencionar que a Castelán no le afecta este aumento de tarifa porque de una u otra forma hace 4 años él aumentó su tarifa, quitando subsidios a los estudiantes y a las personas de la tercera edad, su tarifa es de 10 y 11 pesos; si comparamos la tarifa que el tiene en comparación con las del estado, por eso no le preocupa

Señaló que desde hace 6 años no se han tenido aumentos a las tarifas en la zona de Córdoba siendo para ellos pérdidas económicas ya que el salario mínimo subió hasta un 83 por ciento.

Informó que pese a que el aumento del 40 por ciento fue aprobado, ellos como concesionarios transportistas no van a aplicarlo ya que buscarán por la vía legal que esta ampliación porcentual sea del 20.

Nosotros no hemos dicho que va a aumentar el 40% no se ha declarado si nos vamos a dicho porcentaje la tarifa sería de 14 pesos , muy por arriba de lo que las familias veracruzanas puedan soportar, por eso estamos partiendo que se de el ajuste gradual, el fallo vino con el 40 % pero sabemos que no va a poder hacerse de golpe

Sin embargo dijo, esperan que este sea aprobado y poder empezar a generar más ingresos debido a que existen camiones urbanos con mas de 12 años de servicio y las condiciones de algunos de estos no son los mejores para la población.

Al menos en la ciudad de Córdoba se tienen 600 camiones de servicio urbanos de los cuales el 70 por ciento requiere de mantenimiento. En Veracruz existen 6 mil 500 unidades y de 3 años a la fecha algunos no han realizado mantenimiento inclusive han cerrado o dejado de funcionar por este factor.

Cuestionados los concesionarios de la molestia de los ciudadanos ante la subida del precio al transporte, Miguel Ángel Figueroa, vicepresidente de la coalición dijo que los ciudadanos deben de estar consientes de este escalada de incrementos donde todo sube.

“Todo sube de la noche a la mañana, solo el sector que esta rezagado es el del transporte y queremos dar un servicio mejor”.