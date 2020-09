Siete jueces han sido contagiados de Covid-19 en Veracruz: Sofía Martínez

Xalapa, Ver.- Al menos siete jueces se han contagiado de Covid-19, además de personal del Poder Judicial dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta.

“No ha sido público porque no ha habido la necesidad de hacerlo sabemos al interior que tenemos casi 3 mil empleados en todo el estado entonces es imposible que alguien no se contagie, pero han tenido cuidados excesivos en sus casas y de parte de la institución se les ha dado la protección y se están restableciendo”, añadió.

Asimismo, adelantó que es posible que la próxima semana los trabajadores en todo el estado regresen a laborar de manera presencial.

“Se va a restablecer la apertura, se van a suspender las inactividades y vamos a continuar laborando, ya estamos acordando y es posible que regresemos la semana que entra”, dijo.

Explicó que para ello se establecerán medidas de prevención para evitar riesgos de contagio, aunque advirtió que la justicia nunca se ha detenido.

La magistrada presidenta respondió a los abogados que se han quejado por los atrasos en los procesos judiciales a su cargo, negó que exista tal pues enfatizó que no han dejado de trabajar pese a la pandemia por el Covid-19 aunque con escaso personal.

“Yo he recibido a grupos de abogados, hemos dialogado y se han ido con la verdad, hay libertad de expresión, yo he estado atenta y presta para atender a los grupos que me han visitado y hemos demostrado que sí estamos trabajando. Materia familiar nunca se ha suspendido, materia penal tampoco, hay cuestiones que son urgentes (…) nunca se ha suspendido, siempre se ha impartido justicia”, abundó.

Reconoció que no se ha estado haciendo como todos desearían puesto que las condiciones no estaban para eso y ahora se busca que haya una nueva integración de trabajo. Apuntó que este sistema de guardias se implementó debido a que cuenta con mucho personal que están en grupos vulnerables.

“Muchos jueces han sido infectados; sin embargo, sí se está trabajando, sí se está impartiendo justicia con las restricciones a las que nos ha obligado esta pandemia”.

Respecto los amparos promovidos por los magistrados salientes y la determinación de un juez para reinstalar al magistrado Marco Antonio Lezama Moo, refirió que al no tener “indicación” para hacerlo, no se ha realizado.

“Las decisiones que tengan la autoridad federal se tendrán que acatar en su momento para una parte o para la otra, yo no tengo más que manifestar porque todo se está ventilando en las instancias correspondientes”, dijo.

En tanto, remarcó que los nuevos tres magistrados están integrados en las salas por lo que su trabajo no se ha visto afectado.