Siguen buscando destituir a la fiscal Verónica Hernández

Xalapa, Ver.- Quien fuera aspirante de fiscal general del estado Gabriel Alejandro Williams Mendoza dijo que son varios amparos los que podría atender la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con lo que el nombramiento de la fiscal Verónica Hernández Giadáns podría estar en riesgo y con ello libertad de “delincuentes y caos en tramitaciones”.

Dijo que a meses de ese “nombramiento ilegal” hay miles de expedientes que podrían caerse.

Además, refirió que sigue en la lucha por la Fiscalía General del Estado pues pasó de buscar al cargo, a proceder de manera jurídica por las violaciones que se dieron en el procedimiento.

Expuso que él no tiene “cola que le pisen” por lo que rechazó que exista algún señalamiento en su contra por lo que seguirá en “su lucha”.

“Se atravesó la pandemia, estuvimos un poco en compás de espera para la apertura de los trámites de juicio de amparo y ya está. Quiero hacer de conocimiento que esto sigue, que la entrada de la demanda fue considerada improcedente porque no se puede combatir un acto soberano de la legislatura”, dijo.

No obstante, refirió que están equivocados puesto que en este momento están combatiendo, pero el proceso viciado parar llegar a esa decisión.

Verónica Hernández Giadáns / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Nosotros no podemos permitir que la legislatura se dé el lujo de pudrir procesos a modo para poder llegar a tomar una decisión soberana a la que tiene derecho como representante del pueblo”, dijo.

Ahora la queja ante la negativa de rechazar el amparo está siendo revisada por magistrados del Tribunal Superior de Justicia Federal además de que podría ser revisado también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Vamos caminando bien, vamos caminando con transparencia, pero me obligo a hacer del conocimiento porque fui apoyado por miles de veracruzanos a los que les debo esto, no vamos a parar, no nos vamos a detener”, añadió.