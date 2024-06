Siguen los bloqueos por falta de agua en Xalapa; ahora en la colonia Veracruz y Jaramillo  

Xalapa, Ver.-Una manifestación se suma a las varias que han ocurrido en la ciudad de Xalapa por la falta de agua potable. En esta ocasión son vecinos de la colonia Veracruz y Jaramillo, quienes bloquearon las calles Ébano, Maderas y Azabache para solicitar a las autoridades de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), les den el servicio de agua potable, que dicen pagar en tiempo y forma.

De acuerdo con lo que mencionaron las personas reunidas, desde hace 23 días no cuenta con agua, por lo que han solicitado el suministro, sin embargo, no han sido atendidas sus peticiones, por lo que cerraron la circulación de los caminos mencionados.

¿Los vecinos de las colonias Veracruz y Jaramillo ya se habían manifestado anteriormente por la falta de agua?

Esta es la segunda ocasión que realizan esta manifestación para pedir les brinden el agua potable, recordó una de las señoras que se presentaron a realizar el bloqueo.

"Exactamente llevamos 23 días sin agua, hace unos días vinieron algunos reporteros a tomar nota de que vinieron de la CMAS y mandaron pipas, pero lo único que alcanzamos fueron cubetas. Queremos el servicio de agua, porque aquí, en su humilde casa todo esto es loma, hay personas de la tercera edad, tengo a mi vecina que la dializan, sin gota de agua y tenemos personas enfermas de la tercera edad", señaló la vecina de la colonia Veracruz.

Así mismo, puntualizó que no pueden estar cargando el agua, además, dijo no tener dinero para comprar pipas. "Vienen y mandan la pipa y lo agradecemos, pero lo que queremos es el servicio de agua, mandan las pipas y solo nos alcanza para una o dos cubetas y no podemos subir a más, sabemos la situación que se está viviendo, que son tandeos, con una vez a la semana o dos veces a lo menos, que nos manden el agua, estamos conscientes, tampoco queremos todo el día, pero lo que exigimos es que nos manden el suministro de agua", indicó.

Agrega que tienen el número de reporte y que mandaron el reporte a mantenimiento que se localiza en la zona de Los Sauces y no ha habido respuesta alguna. "Ese día que mandaron la pipa tuve que estar acarreando, en verdad me lastimé la cadera, hasta apenas ayer pude bajar, entonces queremos que por favor el señor Ricardo Ahued no mande agua, yo sé que somos muchísimas colonias, que no somos los únicos, pero que el señor Ricardo que por favor nos mande suministro de agua; mandan una pipa y se lo agradecemos, pero no subsistimos", expresó.

Recuerda que la semana pasada también realizaron el bloqueo y tuvieron como respuesta que al siguiente día recibirían el agua potable, sin embargo, no les llegó.

"Son promesas lo que hacen y no podemos estar sin agua, queremos que nos manden el suministro de agua, ya no vemos la forma, ya se levantó reporte, ya hicimos todo y no nos hacen caso", comentó.

"Nosotros somos pobres, no nos da para estar comprando pipas, para estar pagando garrafones para bañarse, en verdad ya queremos que nos manden el suministro de agua", dijo la ama de casa, quien junto al resto de personas expresó que no tiene agua en las calle, Papaloapan, Maderas, El Rosal y Aguas de Xalapa.