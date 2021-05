Extrabajadores del SAS siguen luchando por derechos laborales

Veracruz, Ver.- Extrabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) continúan en la lucha por sus derechos laborales a 14 años de haber sido despedidos injustificadamente con la creación del Grupo MAS.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, un grupo de 400 extrabajadores marcharon por las principales calles de la ciudad de Veracruz para poner en evidencia que a pesar de las promesas de los gobiernos estatales y municipal para dar solución a su conflicto laboral, no se ha hecho nada al respecto y más de mil familias continúan esperando justicia.

Angelica Navarrete Mendoza secretaría general del sindicato José Azueta del Sistema de Agua y Saneamiento reconoció que la situación jurídica va muy lento debido a que no hay interés de los gobiernos por apoyarlos.

Local [Video] Protestan sindicatos en Xalapa para conmemorar el Día del Trabajo

Además de que con el año de la pandemia por el Covid-19 se estancaron más los procedimientos.

“Lo jurídico va muy lento porque en México la ley ni es pronta ni es expedita, parece que ya están reiniciando las audiencias que es lo que nosotros estamos atendiendo en lo legal, sabemos que la lucha es larga porque nos enfrentamos al gran monstruo que es el gobierno”, dijo.

La lideresa sindical lamentó la actual situación que enfrentan los usuarios con la operación del Grupo MAS que prometió una inversión millonaria y a la fecha no ha puesto en funcionamiento las cinco plantas de tratamiento y el agua es de muy mala calidad.

“Nada de lo que prometió el alcalde de ese entonces Ramón Poo se está cumpliendo, al contrario vemos que el agua es de pésima calidad, el servicio, la inversión millonaria no se ha hecho y ahora dicen que no hay agua en el río Jamapa cuando la realidad es que no hay infraestructura para jalar el agua”, agregó.

El grupo de inconformes fue uno de los tres contingentes que marcharon junto con el sindicato de telefonistas y portuarios durante este sábado 1° de mayo.