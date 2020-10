Siguiente año, clases volverían a ser presenciales en Veracruz

Xalapa, Ver.- De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez si se siguen todas y cada una de las acciones de prevención y se evita el crecimiento de contagios de Covid-19, podría ser el próximo año cuando se reinicien las clases de manera presencial en Veracruz.

En entrevista recordó que se ha insistido en que esto sucederá únicamente cuando se alcance el semáforo epidemiológico en verde.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba





Si nos vamos con estos cuidados todo diciembre, yo creo que la superamos, llegamos al verde y podríamos el próximo año iniciar clases con semáforo verde.

El mandatario estatal expuso que a pesar de estar ahora en semáforo amarillo por parte de la federación, no se deben dejar de lado las medidas sanitarias y estar pendiente de los reportes diarios de las secretaría de salud estatal.

“Entramos el día de ayer al semáforo amarillo y hay una reapertura en la nueva normalidad del 50 por ciento de los aforos que tienen varias actividades económicas, hay que saberlas tomar, hay que cuidarse en la salud, no confiarse, porque si nosotros no observamos que se están cumpliendo estas medidas, lo primero que se va a detectar es que no hay descenso en el número de casos activos”, dijo.

Y es que recordó que se está ingresando a la temporada invernal y podría haber una combinación con otras nfermedades respiratorias por lo que no se descarta un rebrote.

“Eso es lo que queremos evitar, estamos bien, los niveles están muy abajo, desde julio empezó el desenso, en en septiembre empezó el cambio de color en la semaforización, pasamos a naranja, de naranja a amarillo y ahorita nos mantenemos”.

Lo anterior dijo, depende mucho de que la sociedad atiende la medidas y destacó que en restaurantes ya se observa que hay gel, fila con sana distancia, cubrebocas, que los clientes se lavan las manos lo que garantiza que haya un cuidado mayor.

Asimismo confirmó que este martes ya deberías estar depositado los 111 millones de pesos para los 212 municipios provenientes del Fondo de Estabilización, que antes se entregaba trimestralmente, después mensual, por lo que se hizo la dispersión del mes de septiembre.