Simpatizantes de Morena desconocen a Ramírez Zepeta

Veracruz, Ver.- En apoyo a Gonzalo Vicencio Flores simpatizantes de Morena exigen que Esteban Ramírez Zepeta no intervenga en las cuestiones del partido al acusarlo de usurpador.

En voz de Leopoldo López Severino, el grupo de seguidores criticaron la intervención de Esteban Ramírez Zepeta quien presentó la solicitud ante el Organismo Público Electoral (OPLE) sobre la conformación de la alianza “Juntos haremos historia” conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista.

Consideraron que Ramírez Zepeta no tiene autoridad para ejercer funciones del Comité Nacional, sino que es trabajo del secretario general de Morena con funciones de presidente en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores. Por ello a su parecer dicha alianza no tiene validez.

“Ese señor no tiene ningún nombramiento oficial para llevar ese tipo de acciones, es como que yo ahorita me autonombro gobernador y que legitimidad tengo, la legitimidad parte de la base cuando llega un consenso, esto no tiene validez, estamos en contra de la acción usurpadora de ese sujeto, esa alianza se tiene que llevar a cabo, pero por el líder estatal Gonzalo Vicencio”, dijo.

Leopoldo López, hizo referencia que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado respeto hacia la cuestión del partido por lo que piden que se deje trabajar a Vicencio Flores.

El grupo de simpatizantes que se congregó en la asta bandera desconoció a Esteban Ramírez como militantes del partido Morena y piden que no intervenga en la cuestión política del partido.