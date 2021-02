Sin agua, sin luz y con calles destrozadas

VERACRUZ, Ver.- Calles destrozadas por la mala calidad del pavimento, fugas de aguas negras y falta de agua potable, deficiencias en el alumbrado público y falta de vigilancia, son el común denominador en algunos fraccionamientos de la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Autoridades municipales se declaran imposibilitadas para realizar inversiones con recursos públicos para resolver los problemas, ya que se trata de fraccionamientos que no fueron municipalizados por las empresas que los construyeron.

Es decir, las inmobiliarias no realizaron los trámites para entregar servicios y áreas públicas a la administración del gobierno municipal; entre ellos se encuentran los fraccionamientos Colinas de Santa Fe, Costa Dorada, Campanario, Sotavento, Proletariado y Exsome, como los ejemplos más graves.

Fraccionamiento Sotavento | Foto: Danytza Flores

Antonia Pérez Rodríguez, representante de colonos del fraccionamiento Infonavit Proletariado, afirmó que derivado de la falta de municipalización, no cuentan con servicio de agua potable desde hace un año.

La habitante detalló que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento les cortó el servicio de un momento a otro, argumentando que la empresa inmobiliaria Granito mantenía un adeudo pendiente por el suministro de agua potable.

Algo que es vital para todas las familias, sobre todo que tenemos niños, en esta pandemia que estamos pasando, no tenemos para lavarnos las manos, un año tenemos sin agua, desde que empezó la pandemia nos cortaron el agua.

Esta situación afecta a unas 300 familias, que han tenido que pasar la pandemia sin agua potable para lavarse las manos y cumplir las medidas sanitarias que recomiendan autoridades sanitarias; para atender el problema se organizaron para adquirir pipas de agua y cubrir momentáneamente el desabasto.

“Nos estamos surtiendo con pipas de agua, sin alrededor de 300 pesos semanales, nos cobra la pipa mil pesos por llenar el aljibe, ya giramos oficios al Infonavit, al ayuntamiento, y nadie nos da respuesta”.

En este caso el problema fue heredado por una empresa local que se declaró en quiebra, cuyo responsable ya no atiende las peticiones de los colonos, que en diversas ocasiones exigieron la intervención de autoridades.

Un problema similar existe en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, solo que en este lugar la situación empeora por la deficiencia en el pavimento, las fugas de aguas negras que brotan en varias calles y la falta de alumbrado público.

En Colinas de Santa Fe la empresa Homex se declaró en quiebra para resolver los problemas en el suministro de servicios básicos y mantenimiento de las áreas de equipamiento urbano, dejando a su suerte a unas 5 mil familias que residen el lugar.

Actualmente los residentes se organizan para cubrir cuotas voluntarias que permiten dar mantenimiento a la bomba de agua, así como para brindar mantenimiento al alumbrado público y reparar calles.

A pesar de las solicitudes al Ayuntamiento de Veracruz, los residentes de Colinas de Santa Fe afirman que no han tenido ninguna respuesta, tanto de la actual como de administraciones pasadas, con el argumento de que no se encuentran municipalizados.

En el fraccionamiento Campanario la situación no es distinta. En este punto de la ciudad las calles parecen de terracería debido a que el asfalto terminó de romperse hace tiempo, las aguas negras corriendo al frente de las casas y las fugas de agua potable abonan al problema.

En El Campanario a la empresa constructora Campanario se declaró en quiebra una vez que concluyó la venta de las viviendas, sin realizar el trámite de municipalización y sin atender las quejas de los residentes.

Ayuntamiento incurriría en desvío

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz, Luis Román Campa Pérez, señaló que las autoridades municipales no pueden realizar inversiones públicas en fraccionamientos que no fueron municipalizados, porque de lo contrario incurrirían en desvío de recursos.

El funcionario explica que el proceso de municipalización es el trámite que las empresas inmobiliarias deben cumplir al concluir un fraccionamiento, que consiste en entregar los servicios, equipamiento urbano y espacios públicos a la administración del Ayuntamiento.

Sin embargo, Campa Pérez precisó que en su momento estas empresas no realizaron tal procedimiento y las autoridades en turno lo permitieron, sin derivar ningún tipo de responsabilidad sobre ellas.

En ese sentido, el funcionario afirmó que existe voluntad del actual gobierno por atender las peticiones de los residentes de este tipo de fraccionamientos, aunque se trata de soluciones que requieren tiempo y esfuerzo administrativo.

Detalló que se realizó un análisis para determinar la situación de cada fraccionamiento, en algunos con problemas leves se avanzan los procesos de municipalización, otros con problemas medios o graves es un poco lento el trámite.

No solo es etiquetar recursos, sino es toda una serie de trámites administrativos que las empresas que iniciaron los fraccionamientos deben terminar, porque es una responsabilidad de ellos, como es una responsabilidad legal de ellos los residentes están en su derecho de proceder en contra de ellas.

El funcionario dijo que algunos fraccionamientos como Campanario, Costa Dorada (Homex) y Hacienda Sotavento (Casas ARA) se encuentran municipalizados parcialmente, es decir, en algunos de sus servicios o zonas, por lo que en estos se puede ir realizando inversiones que beneficien a más residentes.

Del mismo modo, se puede trabajar con las empresas responsables y los vecinos para terminar de municipalizar completamente los fraccionamientos. En otros casos, como Colinas de Santa Fe se tienen acercamientos con la empresa responsable y autoridades del Infonavit para definir esquemas que beneficien a los residentes,

“Algunos tienen municipalizaciones parciales pero no tienen la municipalización completa, hicimos un análisis de cada uno de ellos para saber exactamente cual es el problema y los dividimos en grupos, hay fraccionamientos que tienen muchísimos problemas, otros que tienen medianos y otros que tienen pocos, en estos momentos estamos tratando de municipalizar aquellos que tienen pocos problemas, pero para los más complicados -por ejemplo Colinas de Santa Fe y Costa Dorada-, para esos que son muy complicados ya nos acercamos a la empresa, sostuvimos pláticas con la empresa y el Infonavit”.

El funcionario indicó que en los casos graves la autoridad municipal ha buscado no dejar en el desamparo a los residentes, brindando servicios que no impliquen la inversión directa de recursos públicos, tales como apoyo con cuadrillas de limpieza, desazolves y alumbrado público.

“Nosotros hemos podido ayudarles en algunos temas que no significa para el ayuntamiento una responsabilidad que nos pueda comprometer, porque el ayuntamiento no puede hacer inversiones en un fraccionamiento que no está municipalizado porque estaríamos incurriendo en desvío de recursos, en lo que si les ayudamos son es esfuerzos que no significan una inversión de ese tipo, sino más bien trabajos de limpiezas, cuadrillas de parques y jardines”.

Por su parte, residentes de fraccionamientos de la zona norte de la ciudad de Veracruz se pronunciaron públicamente para exigir la intervención de autoridades como el Infonavit y el Fovissste, que hasta ahora se han mantenido ajenas al problema que les afecta diariamente en su condición de vida.