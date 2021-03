Sin aire acondicionado ni ventilación, trabajan en Ciudad Judicial: abogados

Veracruz, Ver.- El Colegio de Abogados de Veracruz y diversas agrupaciones de litigantes se manifestaron en las instalaciones de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz, para denunciar que en el recinto no existen condiciones para que se cuente con un buen servicio a los usuarios y empleados.

El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Braulio Terán del Valle, afirmó que sigue sin repararse el aire acondicionado en el inmueble, a pesar de las solicitudes que se realizaron por parte del colegio y otras agrupaciones.

Esta situación, afecta directamente a unos 70 trabajadores de cuatro juzgados que deben de desempeñar sus funciones soportando altas temperaturas, así como a los abogados y sus clientes, que deben pasar varias horas realizando trámites dentro del recinto.

Terán del Valle afirmó que se trata de un acto de dignidad humana, ya que no se puede tener a los empleados trabajando en tales condiciones.

“Tiene más de un año que no sirve el aire acondicionado del ala norte del edificio, estamos hablando de cuatro juzgados en donde los trabajadores están trabajando en condiciones inhumanas, el calor es bastante, vamos a empezar una época de calor y vamos para cuatro años que no pueden resolver este problema en el Poder Judicial, la respuesta siempre es que lo están analizando”.

El presidente del Colegio de Abogados recordó que hace seis meses se hizo la misma petición por escrito, pero no hubo una respuesta contundente para prometer la atención a la situación.

“Las instalaciones que se tienen son las que se deben de dar mantenimiento, no solo por los usuarios que son los justiciables, los abogados y los ciudadanos, sino los empleados que deben de pasar horas aquí en estas condiciones”.

La presidenta de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho de Veracruz, Lorena Rodríguez, afirmó que no solo es el problema de la falta de aire acondicionado, sino en general el mantenimiento del inmueble es insuficiente.

Señaló que no se cuenta ni con jabón en los baños, cuando se trata de un producto de primera necesidad debido a la pandemia de covid-19.

“La salubridad no la tienen, no hay jabón en los baños, las medidas de sanidad no las tienen (...), lo de la reparación del clima se pidió desde que estaba como presidente el licenciado Edel Álvarez, él nos enseñó que solo se esperaba el recurso para comprarlo y ya de plano no nos quisieron recibir y no hay respuesta”, finalizó la litigante.