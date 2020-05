Sin energía eléctrica, podrían quedarse 200 mil familias por no poder pagar el servicio

VERACRUZ, Ver.- El presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra, pidió a legisladores no utilizar el tema de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un tema político.

El activista señaló que si existe la voluntad real por apoyar a la población exigiendo una reducción en las tarifas, deberán de realizar el pronunciamiento en el pleno de la Cámara de Diputados, así como las gestiones pertinentes, ya que hacerlo de forma mediática no es la solución.

No politicen esta situación, es un problema real ciudadano, no es para que salgan a figurar, hay políticos que se quieren hacer notar, pero que lo hagan desde la tribuna que es su trabajo, pero no que lo hagan de otra plataforma como campaña

Moncayo Parra señaló que en la ciudad de Veracruz existen unas 200 mil familias que tendrán problemas para cubrir el costo de facturación de su energía eléctrica, por lo que podrían cortarles el suministro en los próximos días.

Señaló que a nivel nacional, se informó que se cortó el suministro de luz a unos 500 mil usuarios, lo que se agravará debido a la crisis que generó la pandemia de coronavirus en todo el país.

En ese sentido, aseveró que la CFE debe de mostrarse empática con la situación que viven los mexicanos, con mediciones justas y cobros con tarifas preferenciales, así como ampliar los plazos de pago.

En Veracruz unas 200 mil familias que las van a cortar y los que van a venir con tarjetas, si sumamos esto en todo el país no son medio millón, son más los que están dejando sin luz, están fomentando a que la gente salga

Moncayo Parra invitó a los usuarios a acudir a CFE para solicitar una prórroga de pago, en caso de recibir una negativa contactar con la agrupación que encabeza para integrarse al movimiento de reclamo.

Del mismo modo, sugirió que en caso de sufrir el corte del servicio por falta de pago, busquen la forma de reconectar sus servicios, para no tener la necesidad de salir de casa.

No busquen diableros porque son dos personas y caen en un delito, no es robo pedir una prórroga que no se te da por no tener dinero, porque el poco dinero que tienes es para darle de comer a tu hijo, CFE está cayendo en una actitud que va causar que el usuario reaccione