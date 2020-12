Sin explicación despiden a 7 trabajadores del Hospital de Boca del Río

Veracruz, Ver.- De manera sorpresiva trabajadores del Hospital de Boca del Río fueron despedidos después de casi siete años de servicio.

En entrevista indicaron que durante este fin de semana fueron llamados de uno en uno al área de Recursos Humanos donde se les informó que habían sido dados de baja.

Aunque pidieron una explicación, lo único que recibieron es la solicitud de que abandonaran las instalaciones de manera inmediata porque ya no podían ingresar más.

“Están despidiendo al personal, desde el fin de semana empezaron los despidos, ya son siete y todos estábamos con la zozobra porque ninguno tenemos base, todos trabajamos por contrato de seis meses y en mi caso me llamaron a Recursos Humanos y con la novedad de que ya no podía estar en el Hospital porque mi contrato ya acabó y que no podía ingresar más, pedí una explicación y no me dijeron nada, fui a Xalapa y allá me dicen que es cosa del Hospital, les vale, el presidente dijo que no se iba a tocar a los trabajadores de la salud, hemos estado aguantando la contingencia y así nos corren”, denunció una de las afectadas.

Hasta el momento son siete los trabajadores despedidos y la mayoría tenía casi 7 años laborando pues firmaron el primer contrato desde el 1 de enero del 2014, año en que abrió sus puertas el hospital.

Los trabajadores quienes por miedo a represalias omitieron sus nombres, pidieron al titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor que revise esta situación pues al parecer es cosa del director del nosocomio.

“No se vale que nos hagan esto, durante a la contingencia hemos estado al pie del cañón comprando nuestros propios equipos porque no nos dieron nada y ahora nos salen con que ya no tenemos contrato, es nuestra fuente de ingreso y queremos que nos devuelvan nuestro trabajo”, dijo otro de los agraviados.