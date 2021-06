Sin focos rojos para elecciones en Veracruz-Boca del Río: INE

Veracruz, Ver.- Hasta ahora no se tienen detectados "focos rojos" en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que pudieran afectar el desarrollo de la jornada electoral del próximo 6 de junio, reportó José Gonzalo Castillo Gameros, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 4 del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tampoco han tenido reportes de presuntas amenazas o actos de intimidación que hayan recibido funcionarios de casilla ni Capacitadores de Asistentes Electorales (CAE).

Sin embargo, lo que sí se ha dado son varias deserciones o sustituciones de funcionarios de casillas por causas diversas, pero ninguno por inseguridad.

Algunos por trabajo y otros por enfermedad no podrán fungir como funcionarios de casillas, sin embargo en todos los casos se han logrado reemplazar los cargos de manera rápida.

"Efectivamente en procesos anteriores ha habido que dos tres días antes de la elección, sale un comandante "X" o "Y" y empiezan las amenazas a funcionarios a los propios CAES, hasta este momento no se ha dado, afortunadamente creo que aquí en el puerto de Veracruz no habrá gran problema con esta situación no tenemos focos rojos generalizados”, aseguró el funcionario del INE.

Castillo Gameros no descarta que pudieran darse algunos conflictos menores en algunas colonias, pero ya se solicitó el apoyo de las fuerzas de seguridad para que realicen recorridos disuasivos a efecto de que no se presente ningún problema.

De igual manera mantienen la coordinación con las corporaciones del orden para el resguardo de la paquetería electoral y el día de los comicios.

“Esto será ante y durante la jornada e incluso posterior a la jornada porque hay señalamientos, les dimos la ruta de donde van a trasladar los paquetes electorales desde la sede de la casilla a la sede distrital”, declaró el entrevistado.

El consejero electoral, aseguró que el clima electoral que impera hasta ahora en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es de tranquilidad y de calma.

En otro tema, el consejero ejecutivo de la junta distrital número 4, informó que hasta el momento se han entregado 249 paquetes electorales de un universo de 556 casillas que se habrán de instalar el próximo 6 de junio.

Asimismo se han hecho entrega de kits contra Covid-19 y kits de limpieza con los que se pretende mantener un ambiente sanitizado en las casillas.