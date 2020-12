Sin pago, maestros de escuelas de tiempo completo

No sólo los niños que hacían uso de las escuelas de tiempo completo saldrán afectados tras los recortes federales a este programa, sino también las madres de familia que prestaban sus servicios en las cocinas, así como maestros y personal de apoyo, opinó la maestra Nelly Yadira Ramírez.

El horario extendido no sólo les permitía a los niños asistentes tener apoyo educativo en algunas materias, deportes y arte, sino que les aseguraba una comida sana y balanceada, teniendo en cuenta que muchos niños no desayunan correctamente.

Las madres de familia que se hacían cargo de las cocinas tenían también asegurada su comida y hasta podían llevarse lo que quedara para sus casas y así el beneficio se extendía a otros miembros, amigos o vecinos.

Aunque esos programas se aplicaban en escuelas ubicadas en zonas de alta marginación, también las había en las ciudades, en colonias también con marginación y otras no tanto, sin embargo siempre representó un gran apoyo para los padres y madres trabajadores porque podían dejar a sus niños con toda confianza en ese horario extendido, donde lo importante era que luego de la comida podían hacer varias otras labores educativas.

Aunque las madres de familia atendían las cocinas sin salario, lo hacían con gusto porque ellas también tenían la comida asegurada y ahora al recortar los recursos se teme que las cocinas ya no vayan a funcionar, indicó.

Además del apoyo económico para la alimentación de los niños, también hace falta apoyo para mobiliario y material didáctico, ya que si antes era difícil acceder a él, ahora lo es más.

Concluyó que ha sido complicado gestionar los apoyos que les dan por paquetes pero con muchas limitantes, pues si antes les daban dos pizarrones, ahora sólo uno y así con todo el material didáctico.

Intención del gobierno es que sean olvidadas y desaparecerlas

El gobierno federal le vuelve a pegar a la ciudadanía, a los padres y a la niñez, que es el futuro de México, y son quienes hacían uso de las escuelas de tiempo completo, dijo María de Jesús Rodríguez Vásquez, secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, quien opinó que meter el presupuesto de éstas a otros rubros va encaminado a desaparecerlo.

La educación en México no es muy buena, no por culpa de los maestros, sino por la falta de apoyo federal que hay hacia el sector, pues muchas instituciones educativas están en el abandono, de ahí que no haya sido una buena decisión recortar el presupuesto, pues “cuando algo no te gusta, lo mejoras pero no acabas con ello”.

"El gobierno no está viendo lo que destruye, una institución que funciona desde 2007 y que atendía a una población de tres millones de niños en el país", señaló que de ahí que no se vislumbre cómo se podrá mejorar la educación en el país.

"En lugar de construir, el gobierno destruye, pues en lugar de mejorar o modificar, le resta fondos y los mete a otros rubros con la intención de que pronto se olviden y con ello las escuelas de tiempo completo y los beneficios que representaban para los menores y sus familias de comer en el plantel y repasar las materias en las que fueran atrasados, impactará negativamente en los niveles educativos", insistió.

El programa, con el tiempo que tenía de funcionar, había demostrado que funcionaba, por lo que en lugar de desaparecerlo se la habría tenido que haber hecho crecer posiblemente al nivel secundario en las zonas marginadas, donde representaría un apoyo para la sociedad y a la vez para evitar el abandono de los estudios.

Entrevistada vía telefónica, la dirigente reiteró que la pretensión del gobierno federal es que en uno o dos años, se olvide y desaparezca, lo que va en perjuicio de los que eran beneficiados no sólo con la alimentación sino con las clases que les permitían elevar el nivel de aprendizaje; esta mala decisión sólo hará que los niños se distraigan aún más con las redes sociales y que su aprovechamiento escolar sea mínimo.

Pandemia, excusa para no pagar a maestros

Veracruz, Ver.- La pandemia es un buen pretexto para que autoridades retrasen temas como dar solución al pago de maestros del programa de tiempo completo denunció el secretario general del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (SIATEM) Alejandro Cucurachi Durán.

En entrevista indicó que el programa de escuelas de tiempo completo continúa funcionando en Veracruz porque muy profesionalmente los maestros siguen haciendo su trabajo.

Sin embargo, aclaro que hasta el momento no se les ha notificado de manera legal sobre la suspensión de dicho programa y mucho menos se ha cumplido con sus pagos.

En ese sentido, lamentó que durante su comparecencia el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García se refirió a las escuelas de tiempo completo diciendo que todo estaba bien, cuando existe un adeudo a todos los maestros.

“Las escuelas de tiempo completo siguen funcionando a medias, porque los maestros siguen haciendo su trabajo y no se les ha notificado de manera legal que el programa se haya terminado, se ha especulado mucho pero el pago no se ha dado, los maestros están haciendo su chamba por cuestión ética profesional pero la Secretaría no ha cumplido”, acusó.

Mencionó que se desconoce el monto del adeudo, pero la realidad es que ningún maestro ha recibido su dinero pese a que el recurso fue etiquetado desde la federación y Veracruz es uno de los más agravados en el tema.

Por ello consideró que el Covid-19 ha sido un buen pretexto para dar solución al tema.

“Con esto de la pandemia se agravó porque la Secretaría no está respondiendo, no contesta las llamadas, a todo lo que se le pregunta dice que es la pandemia y sabemos que el pago estaba presupuestado todo lo que es el 2020 a nivel nacional se presupuestó y se tenía contemplado pagar y si no se ha hecho ha sido por burocracia y por política educativa”, criticó.

Hizo referencia que el programa se echó a andar sin tomar en cuenta la infraestructura de las escuelas.

“Otra realidad es que lanzan programas sin tomar en cuenta que cumplan con los requisitos y los maestros no estamos obligados a hacer infraestructura a las escuelas esa es una realidad, es una obligación del estado y si yo estado voy a implementar un programa de escuelas de tiempo completo primero debo asegurarme que las escuelas deben cumplir con las características necesarias”, acusó.

Reconoció que muchas escuelas no cumplían con características de contar con los espacios como comedor e instalaciones dignas y no hubo una inversión del estado para su infraestructura.

Insistió en que se trata de un dinero que ya fue presupuestado y es el actual gobierno de Cuitláhuac García que no ha resuelto los pagos para los maestros.

Cabe destacar que el programa de escuelas de tiempo completo fue implementado por la pasada administración federal que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto y aunque anteriormente el recurso ya se había retrasado al final siempre se pagaba y en este año los maestros no han recibido ningún pago.

