Sin recursos Casa Santa Ana de Boca del Río para dar ayuda asistencial

Boca del Río, Ver.- Por falta de recursos económicos e insumos, el albergue Casa Santa Ana tuvo que suspender la entrega de despensas a personas de escasos recursos, reconoció Cecilio Herrera, párroco de la iglesia de Santa Ana de Boca del Río.

El presbítero manifestó que la Casa Santa se ha caracterizado por ayudar a las familias en situación vulnerable y a las personas que transitan por esta zona con destino al país vecino, sin embargo, ante el incremento de los casos de coronavirus, los apoyos con los que contaban para ayudar se agotaron.

Leer más: Muere el arzobispo Reyes Larios; consternación en el catolicismo

El sacerdote Cecilio Herrera recordó que de 120 despensas que se repartían regularmente al mes, pasaron a entregar hasta mil con la pandemia, para posteriormente bajar a 350, sin embargo con la tercera ola de contagios nuevamente hubo un incremento en las solicitudes y ahora hay una lista de espera.

Local Por falta de escrituras, escuelas saqueadas no recibirán apoyo de Espacios Educativos: SEV

"En marzo de 2020 nosotros estábamos entregando 120 despensas máximo. Después, en los meses críticos de la pandemia, llegamos a rebasar la meta de las mil despensas. En los últimos meses que parecía que estaba más tranquilo y había más actividad económica disminuyó un poco a 350, pero ahora misma estamos teniendo más demanda", dijo el sacerdote.

Al tiempo que recordó que no sólo apoyan con alimentos y despensas, en el albergue también se atienden consultas médicas y se apoya a familiares de enfermos que están en el Hospital de Boca del Río.

No obstante, a poco más de un año de la pandemia, el albergue que da apoyo a las colonias vulnerables de Boca del Río, migrantes e indigentes, está prácticamente sin recursos e insumos para continuar, reveló el clérigo.

"Ya no tenemos nada en nuestro dispensario, no tenemos nada, necesitamos ayuda. No sabemos cuándo va terminar la pandemia, hay padres de familia, mamás que son los proveedores de la casa que están enfermos, o ya se fueron", manifestó.

Actualmente, la lista de espera que se tiene de familias que requieren despensas es de 100, pero no les alcanza "se nos parte el corazón, no nos damos abasto".

Por eso ante esa situación, la parroquia de Santa Ana invita a la ciudadanía a participar en el "SantaAna-Ton" que tiene como finalidad recaudar fondos económicos para poder continuar con las diferentes actividades a beneficio de la población vulnerable.

Las personas que adquieran los boletos podrán participar en una rifa de diversos objetos electrónicos y ayudarán a las personas que en este momento requieren algún tipo de servicio social que ofrece el albergue y la iglesia católica.