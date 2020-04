Sin sustento la decisión de desaparecer el ascenso: Paco Bravo

VERACRUZ, Ver.- El exfutbolista profesional Francisco Bravo Bravo aseguró que la decisión de los dirigentes del fútbol mexicano de desaparecer la liga de Ascenso carece de sustento deportivo y únicamente obedece a temas económicos.

En entrevista el ex jugador de Tiburones Rojos, Tecos, Puebla, Zacatepec entre otros, dijo que el tema es triste por toda la gente que perderá dinero, empleos e inversión, pero principalmente porque viene a acabar con el espíritu deportivo que debe prevalecer entre la primera división y el ascenso en nuestro país.

Desde luego que la decisión está en base a lo económico, estoy seguro que ahí se sustentó todo y simple y sencillamente hay que ver como va a afectar es una realidad va a haber muchos empresarios afectados que les costó la franquicia que llevan 4, 5 años ahí está la gente de Mineros de Zacatecas, no se cuantos años invirtiéndole a una buena nómina, con un objetivo nuy claro y hoy les afecta, es como si a ti te dijeran que tu tienes la posibilidad de comprar una franquicia que hay en el mercado, pero resulta que en 5 años te dicen que te van a dar de baja tu franquicia, explícame por que no se entiende

El ex delantero dijo que esta situación se viene dando desde tiempo atrás y la decisión simplemente fue el final de una serie de acontecimientos que hacían pensar que esto iba a ocurrir tarde o temprano.

Al ascenso lo mataron desde que pusieron 10 extranjeros en la primera división, ese fue el último clavo del ataud del ascenso, ya no lo necesitas, tienes la posibilidad de traer a la mitad de tu plantel de donde tu quieras entonces el ascenso simplemente existe para que una franquicia por año cumpla con un requerimiento, después les dices a esas franquicias pero fíjate que si eres campeón debes tener un estadio en esas codiciones, una ciudad en esas condiciones, tantos hoteles, tantas vías de comunicación, ok está correcto entonces ahí le hubieran permitido al dueño de franquicia de la primera A que se moviera a una ciudad que tuviera esas posibilidades, porque resulta que para que cambies de plaza debe pasar un año entonces los estás matando poco a poco, era algo que ya tenían en mente hace 5 años

Bravo Bravo dijo que las explicaciones que se han escuchado en torno a la desaparición del Ascenso son retrógradas, porque se está afectando no solo a los equipos que tiendan posibilidades de ascender, sino que significa el trabajo de mucha gente, gente, hay familias, entrenadores, cuerpos técnicos, jugadores, directivos, empresarios que le apostaron a esto y hoy parece que se han quedado con las manos vacías.

“Hay gente que yo conozco como la gente de Dorados, gente que es muy valiosa, gente de bien que están tratando desde hace mucho tiempo establecerse en primera división y que han luchado entre ascensos y descensos y que les ha costado mucho trabajo, Atlante es un equipo de mucha jerarquía, con mucha historia en México, la gente de Alebrijes de Oaxaca que hace poco han estado peleando y peleando desde hace ya unos años ha estar a nada de ascender. Zacatepec que le invirtió cientos de millones de pesos a un estadio para general infraestructura”.

Agregó que la idea deja en claro que los directivos han priorizado cuidar el negocio y los intereses de algunos clubes y empresarios, más que respetar la ilusión, el trabajo y la inversión de muchas personas que anhelaban ver a sus equipos en el máximo circuito.

La decisión no tiene un sustento más que el de fortalecer a las instituciones que hoy en día están en una división superior y que no quieren tener una presión de que su equipo se devalúe y no saber en que momento va a regresar y eso todos los sabemos, la división de ascenso es compleja, es complicada, un nivel de competencia muy alto y no cualquiera logra un ascenso de un año para otro

Francisco Bravo lamentó que se haya aprovechado la crisis de salud y el confinamiento que todos vivimos para darle paso al tema, porque imposibilita una reacción y dificulta una defensa con mayor solidez.

“En este momento se da la situación de salud tan delicada que estamos viviendo mundialmente y dicen, bueno es ahorita o nunca de esos se van a olvidar en 3 o 4 meses, lo tapamos invitamos a unos de ascenso que sean de la primera división hacemos una primera división de 24 equipos todo mundo contento y cada quien a su casa”.

Finalmente el ex campeón de goleo dela extinta Primera División A en la temporada 2002 con Zacatepec, dijo que no ve viable la creación de una liga de desarrollo Sub 23 y explicó el por qué cree que este proyecto no va a prosperar.

“El problema va a ser uno, la calidad de los jugadores que van a estar ahí, el jugador es el show, al final muy pocos jugadores van a acceder a estar en una liga de desarrollo que tengan la posibilidad, la calidad de estar en primera división porque ahora ya no va a existir otra. Lo que va a suceder que cuando el jugador mexicano empieza a zozobrar, y la selección empieza a zozobrar eso va a suceder se reinventarán otra vez otra liga de ascenso pero ya le diste estabilidad a Chivas, Atlas, todos los equipos que están en problemas”, concluyó.