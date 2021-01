Sin trabajo la mitad de mipymes constructoras de Veracruz

Veracruz, Ver.- El 50 por ciento de las constructoras veracruzanas cerraron el 2020, con números negativos, reportó el presidente estatal la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en el estado de Veracruz, Cristian Horacio Texon Vicon.

Recordó que el padrón de socios en la entidad alcanza los 60 y se trata de pequeños y medianos empresarios, donde sólo 30 cerraron con trabajo.

“En el estado de Veracruz nosotros tenemos aproximadamente 60 empresas, las cuales están completamente registradas ante Finanzas y tenemos todos los pagos al corriente y te puedo decir que igual el 50 por ciento cerro con números negativos en este 2020”, dijo.

Hasta ahora no tiene reporte de cierres definitivos de empresas veracruzanas, pero si hay muchas que suspendieron actividades de manera temporal y tienen la esperanza de que en breve puedan reabrir.

“Estamos a la espera de que no sea así, o sea el hecho de que no hayan cerrado cortinas no quiere decir que definitivamente no tengan la expectativa o esperanza de crecer en este 2021 y muchas de ellas pues buscando todavía este esperanzador arranque en las dependencias”, manifestó.

En ese sentido, el empresario constructor espera que el proceso electoral de este año no detenga la obra pública y se deje de dar los compadrazgos y corrupción, y haya licitaciones justas, para que todos tengan la oportunidad de acceder a la realización de obras.

El entrevistado finalizó diciendo que por los efectos de la pandemia, la industria de la construcción arrastra una caída del 30 por ciento de marzo del 2020 a la fecha al tiempo que recordó que este es uno de los sectores que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país de entre un 8 a 10 por ciento, por lo que el descuido hacia este sector ha pegado a la economía nacional.

No obstante, el proyecto para este 2021 es que puedan realizar al menos 200 mil mini proyectos en el país, de un millón o millón y medio de pesos como inversión, para permitir a las mipymes tener acceso a estos recursos públicos y privados.