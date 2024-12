Sindicalizados del INAH exponen carencias; buscan diálogo con Diego Prieto

Xalapa, Ver.- Preocupación e incertidumbre manifiestan vivir integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (SNPICD-INAH).

Ante el recorte de casi el 40 por ciento que sufrirá el INAH en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, apuntan que hay una enorme carencia en el mantenimiento de infraestructura.

Piden además ser escuchados por el director general, Diego Prieto Hernández, para que los voltee a ver, los escuche y se abra al diálogo.

“Hay un cúmulo de conocimiento y juntos podemos afrontar la problemática. Que haya un vínculo con las distintas direcciones para poder proponer. Ese vínculo está roto. No hay participación del trabajador en la planeación”, expone Víctor Igor Quintana Cruz, secretario de Finanzas del Sindicato.

Deficiencias en el INAH

En el tema presupuestal, ahonda que siempre se menciona que los salarios están cubiertos, sin embargo hay otras deficiencias.

“Hay carencia de mantenimiento en los centros de trabajo, en zonas arqueológicas y museos. No ha habido la renovación paulatina y constante que debe haber en estos lugares, con el antecedente de que buena parte de los recursos pasados fueron redireccionados al Tren Maya”, declara.

En entrevista menciona los retos a los cuales se enfrentarán en el futuro inmediato, ante el cambio de gobierno y una nueva perspectiva en la Secretaría de Cultura federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el INAH.

Al referirse al área de investigación, explica que no hay una definición de cuáles serán los proyectos que se harán y cuáles no, ante una baja en el presupuesto que no alcanza para todos, para hacer sus investigaciones y para cubrir viáticos, traslados, vehículos, gasolina, etc.

“No solo es en lo que uno planea como su trabajo sino también en lo que tenemos que atender en las áreas de arqueología, peritajes… el trabajo rutinario que es fundamental”.

A nivel nacional el Sindicato está integrado por aproximadamente 800 investigadores y docentes, de los cuales 30 están distribuidos en el puerto de Veracruz y Xalapa.

Las declaraciones de Víctor Igor Quintana Cruz se dan en el contexto del sexto Congreso Nacional de Investigadores, Académicos y Docentes del INAH, encuentro celebrado en Xalapa mediante el cual buscan repensar su trabajo.

El encuentro arrancó la noche del 2 de diciembre, en la Plaza de las Convenciones de la avenida 20 de Noviembre, y se desarrollarán mesas de trabajo con 35 ponencias, los días martes y miércoles; concluirá el jueves con una asamblea plenaria.

Anota que los aportes de los investigadores del INAH son a la antropología, arqueología física, antropología social, biología, historia y etnohistoria, por mencionar algunas.

La antropóloga Cecilia Vázquez Ahumada subraya que es necesario replantear cuál ha sido su trabajo, cómo lo han desempeñado y cuál es el porvenir ante la que describe como una situación compleja en la institución.

“Queremos buscar formas para crear espacios de diálogo con la institución de la que formamos parte”, expresa.

Añade que la autoridad no puede ser omisa de la presencia de los trabajadores: “Queremos contribuir al desarrollo de nuestra institución, que tiene una nobleza impresionante, pues sirve para solucionar también los problemas del país y para velar por el bien del patrimonio cultural”.