Sindicatos no ven condiciones para el regreso a clases

Xalapa, Ver.-La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no había avisado de manera formal el regreso a clases en la entidad y solo se ha comunicado a través de mensajes informales o con “presiones” por parte de supervisores con docentes, aseguró Alejandro Cucurachi Durán, secretario general del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México, quien reiteró que en este punto de la pandemia de Covid-19 no existen condiciones para que estudiantes y maestros vuelvan a las aulas.

Detalló que aunque no existen datos oficiales, al menos el 50 por ciento de las escuelas veracruzanas no cuentan con las condiciones necesarias para el regreso a clases. Indicó que estas se ubican en en zonas rurales y serranas de Veracruz.

Por su parte, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos aseguró que no es tiempo del regreso, ya que no está inmunizada ni el 80 por ciento de la población, ni los jóvenes y niños. Además, destaca que en su gran mayoría las escuelas del estado no cuentan con los requerimientos necesarios: como agua potable y espacios amplios y ventilados; un kit de limpieza proporcionado por la Secretaría de Educación, la cual resulta una ofensa ante necesidades reales y serias. “Hoy un tapete, gel y jabón no son suficientes”.

SEV no ha informado de regreso

Alejandro Cucurachi Durán, secretario general del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México dio a conocer que a 48 horas del inicio del ciclo escolar 2021-2022, la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV) no había emitido ningún documento oficial en donde se indique la fecha, condiciones, parámetros y pasos a seguir para regresar a las aulas, esto luego de un año y 5 meses de ausencia.

En entrevista, dio a conocer que aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya ha emitido los lineamientos del regreso a clases, en el caso de Veracruz la SEV tenía que hacer lo propio a las y los docentes toda vez que la relación contractual es con el Gobierno del Estado a través de la SEV. “La SEV se ha visto omisa en eso, yo creo que no se quieren responsabilizar, no quieren adquirir lo que a ellos les corresponde porque no han emitido documentos, mandan whatsapps o por videollamadas para decirles que ya regresen a trabajar (...) desgraciadamente están utilizando mucho a los supervisores y a los jefes de sector para que amenacen a los maestros”, denunció.

Indicó que esta omisión hace parecer que la dependencia estatal no quiere responsabilizarse de la salud de los alumnos como del personal docente, personal de apoyo y de la salud de todos ellos. Por ello, dijo, la organización sindical que representa ha emitido un documento en donde se les pide a las autoridades que las indicaciones se den de manera escrita y que se detalle las responsabilidades que tendrán a su cargo los docentes.

Que nos estipulan cuáles van a ser nuestros cargos, no es posible que quieran mandar a los maestros a hacer algo que su nombramiento no lo dice, la limpieza debe estar a cargo del personal docente con los padres de familia

Dio a conocer que de manera paralela se interpuso un amparo para que se respete el derecho humano a la salud y a trabajar en condiciones dignas y estables. Y es que, reconoció que el derecho de los menores está asegurado si se continúa trabajando en línea.

Para Cucurachi Durán las condiciones actuales que tienen las escuelas de la entidad no hacen posible un regreso seguro a las aulas, sobre todo cuando se está transitando en la tercera ola del Covid-19. En ese sentido, calculó que al menos el 50 por ciento de las escuelas públicas de la entidad no cuentan con las condiciones necesarias para dar clases de manera digna, sobre todo ubicadas en las zonas serranas y rurales.

No hay condiciones para el regreso

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos también se manifestó en contra de regresar a las aulas este lunes 30 de agosto. A través de un comunicado expuso que es tiempo de mirar hacia nuevas posibilidades de la instrucción educativa a través de las tecnologías “y dejar de empecinarse en el regreso voluntario a clases presenciales que podría acabar en tragedia”. Y es que, recordó que los contagios fuertes ya no sólo se dan en adultos y adultos mayores, sino que ahora afectan a jóvenes y niños, quienes dicho sea de paso, no están aún inmunizados.

“En este pico de la tercera ola en el mes de agosto cada vez hay más niños y jóvenes con casos graves y muertes que la secretaría de salud reporta como baja mortalidad. 60 mil niños y adolescentes contagiados y 600 muertos. No debería morir ningún niño más”, señala el sindicato.

El texto, añade, que al no estar vacunados, niños y jóvenes aumentan el riesgo de llevar el virus de casa a la escuela y viceversa , lo que generaría que al enfermar no pudieran ser atendidos por saturación de hospitales como ocurrió en las olas anteriores.

Ante esto, el sindicato plantea poner mayor énfasis en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para garantizar la educación de los 2 millones 374 mil 409 alumnos que conforman el estado de Veracruz y que los 142 mil 105 docentes, tanto estatales como federales cuenten con las herramientas, medios e infraestructura tecnológica para llegar a sus alumnos.

Dieron a conocer que, aunque no están negados al regreso, lo apoyan cuando la población se encuentre inmunizada completamente y no por sectores además de que el semáforo epidemiológico se mantiene en verde por lo menos 4 semanas consecutivas. “Semáforo no hospitalario, si no real que considere la totalidad de población que se recupera y en ocasiones lamentablemente pierde la vida en casa”.