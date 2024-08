Síndrome de Down: cerca del 10% de la población en México presenta el trastorno

Veracruz, Ver.- Madres y padres valientes toman la decisión de aceptar el reto de tener un niño con Síndrome de Down, aún cuando tiene la decisión en sus manos de interrumpir sus embarazos, expresó Carolina Perdomo Escobar, presidenta de la Fundación Síndrome Down.

Refiere que aunque las estadísticas del INEGI revelan que el 10 por ciento de la población mexicana presenta este trastorno genético, la realidad es que no hay cifras reales, pues se habla de 850 mil personas. En el caso de Veracruz, no hay estadísticas y a decir de ella, tampoco hay apoyo.

Explicó que actualmente por medio de una ecografía se puede saber si el bebé que está por nacer viene con este trastorno y que los padres tienen la decisión de seguir con el embarazo o no. En ese sentido, dijo que aunque muchos niños ya no nacen, hay otros que tienen la oportunidad gracias a la valentía de sus padres.

“Se supone que desarrollo científico ha hecho que sea menor el índice de nacimientos porque ahora se pueden abortar, la ecografía, el ultrasonido muestra cuando un chico viene con dificultad (...) por suerte hay papás que enfrenta el reto y dicen sí, vamos para adelante con ellos, queremos apoyarlos más”, externó.

Comentó que en algunas ocasiones se ha acercado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para solicitar apoyos, entre ellos, un espacio para la atención de niños con Síndrome de Down y deficiencia intelectual, pero a la fecha no ha habido respuesta favorable.

Manifestó que aunque está la fundación, se requieren instalaciones dignas y espacios donde los chicos puedan realizar sus actividades y aprender de los oficios.

“De momento nos está haciendo falta un lugar, un punto estratégico donde puedan llegar todos. Hablé con el gobernador en su momento y me dijo que no hay ningún lugar disponible, ojalá que en la próxima administración este segmento de la población sea atendido, que no nos olviden, los que nos han apoyado son dos equipos de fútbol quienes nos han impulsado a participar en eventos”, dijo.

El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina por la división celular anormal del cromosoma 21 y se produce en las primeras etapas del desarrollo del feto | Foto: Adolfo Valtierra / Cuartoscuro.com

Actualmente, la Fundación Síndrome Down recolecta fondos a través de unas rifas, para poder participar en eventos deportivos que se estarán desarrollando en distintos estados del país; el más próximo es Guadalajara, Jalisco.

Los gastos ascienden a más de 70 mil pesos, ya que los menores deben ir acompañados por un familiar y requieren pagar hospedaje y comida, los boletos tienen un valor de 100 pesos.

Los premios de las rifas van desde un perfume original, pulsera y collar de oro laminado, una bicicleta y una chamarra que fue donada por el diseñador inclusivo Alan Téllez quien es un artista veracruzano de corte internacional. Los interesados en adquirir un boleto deben comunicarse con la fundación a través de sus redes sociales.

