Escuelas deberían modificar su horario de clases debido al intenso calor: SNTE

Boca del Río, Ver.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se pronunció por modificar el horario de clases en las escuelas de nivel básico ante las altas temperaturas que se han venido registrando en la entidad veracruzana.

Daniel Covarrubias López, secretario General de la Sección 32 del SNTE, propone adelantar el horario de salida de las escuelas públicas, es decir 30 minutos antes, sobre todo las que se localizan en municipios como Veracruz, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca y Coatzacoalcos, donde la sensación térmica es elevada.

¿Cuál fue la propuesta del secretario general del SNTE?

“Yo creo que el (horario) de salida, con que le bajáramos una media hora y saliéramos a las 12. El horario es de 8 a 12:30, entonces quitarle media hora, creo que sería bueno”, consideró.

Sin dar cifras exactas, el líder magisterial admitió tener reportes de maestros afectados por golpes de calor, pero no de alumnos, esto debido a las condiciones climatológicas.

“En maestros, no en niños, ya estamos viejitos, no, no tengo el número aproximado, son casos aislados que me han comentado, pero en profesores sí”, reveló.

Precisó que las zonas escolares tendrían que hacer la solicitud a la Secretaría de Educación de Veracruz. Hasta el momento ninguna la ha presentado ni tampoco ninguna institución educativa lo ha manifestado.

"Ahí corresponde a las zonas escolares, son las que regularmente se ponen de acuerdo porque los niveles de calor son diferentes en cada región, ahí tenemos que esperar a que ellos hagan la solicitud para hacer lo propio", comentó.

Covarrubias López, consideró necesaria la medida, tomando en cuenta que hay varios planteles carentes de infraestructura para soportar las temperaturas altas en las aulas, es decir que no cuentan con equipos de aire acondicionado o les falta cableado o material eléctrico.

Daniel Covarrubias López, secretario general de la sección 32 del SNTE | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

El ajuste se ha realizado en el horario de las clases de educación física

Lo que sí se ha en hecho varios planteles son ajustes en los horarios de Educación Física debido a que las actividades se realizan al aire libre, declaró el secretario de General de la Sección 32 del SNTE.

“Sí se hacen (las actividades), ahorita están cuidando los maestros precisamente la ola de calor para no arriesgar a niños, las cambian (las actividades) las ponen más en la mañana”, remató.