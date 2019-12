Soberanía alimentaria, difícil de alcanzar; se consume 80% del extranjero: UNTA

Xalapa, Ver.- La dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en la entidad (UNTA), Martha Macedo Macedo, dijo que la soberanía alimentaria de México y Veracruz difícilmente podrá concretarse porque al menos un 80 por ciento de los alimentos que se consumen en el país provienen del extranjero.

Además, abundó que la política agropecuaria no se enfoca en darle fortaleza al campo, lo que desde su punto de vista también incentiva la migración y la delincuencia.

La situación del campo veracruzano es la misma del campo nacional, pues no somos competitivos, no tenemos fomento y no hay tecnificación

Entrevistada previo a una reunión del Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable (Covedrus), señaló que las estrategias de gobierno no generan un campo sustentable, además de que no hay suficiente inversión:

El programa de concurrencia desaparece para el 2020 y con ello no se sabe de dónde se obtendrán recursos para el campo

También dijo que hay una extracción irracional de los recursos naturales ante la falta de apoyo y como ejemplo señaló que los bosques no han dejado de ser talados, pues la gente tiene que buscar medios para sobrevivir.

Además, dijo que no se ha dejado de comprar maíz en lugar de promover su siembra en territorio nacional, al igual que otros granos que en la entidad pueden producirse con volúmenes importantes para realmente ser el granero de la nación.

Manifestó que aún Veracruz conserva los primeros lugares nacionales en algunas ramas de producción, como la citricultura, mientras que los granos básicos aún siguen en espera de ser atendidos.

Estamos construyendo un buen principio de interlocución, pero necesitamos hacer planeación y por eso le apostamos a una estrategia de trabajo en conjunto para poder dar una política más integral para Veracruz