Socavón en La Herradura aumenta de tamaño; otro fraccionamiento también corre riesgo

Veracruz, Ver.- Habitantes del fraccionamiento La Herradura en la zona norte de la ciudad de Veracruz temen que la tierra siga socavando, luego de que este jueves los hundimientos se extendieron y uno de ellos estuvo a punto de tragarse camiones de la ruta Geo-Centro y Geo-Galas.

¿Qué pasó en el fraccionamiento La Herradura este jueves por los socavones?

En menos de una hora y media, los conductores de la línea realizaron labores para retirar todas las unidades que se encontraban estacionados en la zona que ellos llaman la terminal, ya que el socavón que se formó con las primeras lluvias de esta semana se extendió en una dimensión mayor.

Uno de los camiones que se encontraba descompuesto tuvo que ser arrastrado por una grúa porque de lo contrario hubiera caído al hoyo.

Habitantes del fraccionamiento La Herradura en la zona norte de la ciudad de Veracruz temen que la tierra siga socavando | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Cuál es el otro fraccionamiento que corre riesgo por los socavones en La Herradura?

De acuerdo con Valentín Ramírez Cruz, encargado de la línea el hundimiento puede seguir creciendo, lo que podría poner en riesgo no solo a los pobladores de la Herradura sino también los de Geo Pinos 1 que se encuentran en la zona alta, arriba de un cerro.

Uno de los camiones que se encontraba descompuesto tuvo que ser arrastrado por una grúa porque de lo contrario hubiera caído al hoyo | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“En una hora u hora y media el socavón creció dos veces más de lo que estaba, prácticamente nos quedamos sin terminal, los de Protección Civil vinieron a decirnos que estamos en zona de riesgo, porque si sigue creciendo el socavón peligra porque si sigue comiendo va a llegar a la loma y todo se va a desgajar y allá están las casas de Geo”, alertó.

También puedes leer: Colonias en zona norte de Veracruz registran socavones y calles anegadas tras lluvias

Mencionaron que hay otras zonas donde se está deslavando por la gran cantidad de agua que también ha dejado desechas las calles de este fraccionamiento así como basura de todo tipo.

Mayra Beatriz Montoya, vecina del lugar, externó que hay mucha preocupación porque el socavón podría llegar a las casas de la calle Ruedo y estos perderían todo su patrimonio.

“La verdad es que a mi me da miedo, si se llega a derrumbar de aquí no salgo, no cuento con nadie, el hoyo se hizo más grande con las lluvias de la noche del miércoles”, dijo.

Otro de los socavones que se había formado en la calle de atrás, ya fue rellenado por las autoridades del Grupo MAS, sin embargo, con las próximas lluvias puede volver a deslavarse, poniendo en riesgo dos viviendas que se encuentran en la orilla.

Tema relacionado: Calles anegadas en la Playa Linda tras desborde de laguna de Lagartos

Por la tarde de este jueves la lluvia dio tregua al sol pero según el pronóstico del tiempo, las lluvias continuarán hasta el fin de semana por el paso de la onda tropical 9 por el estado de Veracruz.