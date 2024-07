Vecinos en colonias afectadas por socavones no se sienten seguros tras relleno en Veracruz

Veracruz, Ver.- Pese a los trabajos de relleno que se realizan en el fraccionamiento La Herradura, el riesgo de deslaves sigue latente para los pobladores de la zona, quienes no descartan la posibilidad de abandonar sus patrimonios para garantizar su seguridad.

Luego de los socavones que se registraron durante las pasadas lluvias en este fraccionamiento ubicado en la zona norte de la ciudad, los vecinos permanecen a la expectativa de lo que pudiera suceder cuando se vuelva a soltar el agua.

¿Cuándo comenzó el relleno en socavones del fraccionamiento La Herradura?

Aunque hace dos días iniciaron los trabajos de relleno para tapar los socavones que se presentaron; uno de gran dimensión y que estuvo a punto de tragarse un camión de pasaje, los vecinos temen que la zona vuelva a deslavarse.

Valentín Ramírez Cruz, habitante del fraccionamiento y encargado de la terminal de autobuses de la ruta Geo-Centro y Geo-Galas explicó que tras los deslaves iniciaron trabajos preventivos para rellenar los hundimientos, sin embargo no hay garantías de que el suelo no siga deslavándose durante las próximas lluvias.

“Estos trabajos son preventivos para que no se siga deslizando, nos dicen que ahorita es tapar el socavón y posteriormente van a evaluar que se puede hacer o qué proyecto harían para evitar estos deslaves (...) que ya estemos seguros no creo, al menos las dos casas que están en zona de riesgo no están seguras porque se puede volver a deslavar porque es la única salida que tiene el agua, es como una caída”, expuso.

¿Qué opinan los vecinos del fraccionamiento La Herradura sobre el relleno de socavones?

Alejandro Pérez Sandoval, otro de los vecinos, comentó que han pensado en la posibilidad de abandonar sus viviendas ante el riesgo que prevalece, sin embargo es la última opción pues se trata de sus patrimonios en los que han dedicado años de trabajo y mucho esfuerzo.

“Abandonar las casas sí lo hemos pensado, pero es nuestra última opción; vamos a esperar porque realmente nunca había pasado nada de esto, no hay garantías de nada, si no llueve estamos bien pero el problema es que llueva. Ahorita están trabajando en el socavón; tiene dos días y nos dice que hay un proyecto y vamos a esperar. Nosotros queremos quedarnos aquí porque es nuestro patrimonio, pero cuando no hay de otra pues tendríamos que salirnos”, dijo.

Arturo Enríquez, arquitecto supervisor de la obra de relleno que se realiza en la terminal de autobuses, aclaró que los trabajos que se llevan a cabo son de compactación de la arena.

Mencionó que los trabajos durarán un par de semanas porque el compromiso es dejar un trabajo de calidad para que ya no haya riesgos de deslave en el área.

“Estamos haciendo un tendido de arena de médano para lograr la compactación del suelo que estaba inicialmente; llegar a la misma resistencia de este material. Estamos haciendo una serie de trabajo, alimentando un poco de la arena para que se mantenga húmeda y lograr la compactación”, detalló.