“Sociedad debe frenar la normalización de la violencia”: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.-La cultura de la muerte y la violencia que todos los días se fomenta en la sociedad es lo que ha ocasionado que se normalicen las agresiones en cualquiera de sus expresiones, considera el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Esto luego de que se le cuestionará por los recientes casos de feminicidios como es el de la joven Juana N” ocurrido en Veracruz y el de Debhani Escobar en Nuevo León.

“Es cierto que si hay machismo y que se tiene que erradicar, pero yo creo que la raíz es más profunda, está en la cultura de la muerte y de la violencia que se está permitiendo en las películas, en los juegos de los niños y que también se permite en la sociedad y pues claro todo eso es consecuencia de lo que está ocurriendo con las mujeres, es consecuencia de la conducta que se ve como normal, que se aplaude y es atractiva”.

Tan es así que todo contenido que tiene violencia vende más que el que no tiene.

Local ¿Ya conoces la Iglesia del Honor a San Miguel Arcángel?

A su parecer hace falta hacer un análisis profundo en la sociedad de lo que está ocurriendo porque no solo es el machismo son varias las causas que hay que atacar de raíz.

“Porque esta cultura de la violencia si la vemos hace 50 años no existía porque había una sociedad donde todo que era agresión se frenaba y se decía esto no está bien, ahora se dice todo está bien y no, ahí es donde estamos errando, cuando normalizamos la violencia, la muerte y gente eso no está bien”.

Por otro lado da a conocer que en las siguientes semanas darán a conocer algunas actividades con el fin de recaudar fondos para el mantenimiento de la Catedral de Veracruz.

Adicional a ello retomarán las gestiones que habían realizado previo a la pandemia ante el Congreso de la Unión para solicitar 3 millones de pesos al Fondo de Cultura.

“Todo lo que sirva para cuestión de proteger, vamos a seguir haciéndolo, en la medida de nuestras posibilidades”.

Y es que entre las necesidades apremiantes se requiere rehabilitar la capilla del santísimo, entre otros espacios que ya necesitan una intervención por la estructura propia del inmueble que acumula mucha humedad.

Te puede interesar: Completan las 14 estaciones del viacrucis en el puerto de Veracruz

Finalmente indica que continuarán las transmisiones de las misas por internet, para quienes no pueden acudir físicamente a la Catedral de Veracruz.