Sofía Yunes procederá legalmente por edición de sus fotografías a través de IA

Veracruz, Ver.- Por los delitos de violencia a la intimidad sexual y posible pornografía, la influencer veracruzana e integrante del partido Movimiento Ciudadano, Sofía Yunes Gamboa presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien resulte responsable, luego de la circulación de fotografías editadas por medio de la inteligencia artificial (IA).

En rueda de prensa, la integrante de la comisión operativa del partido naranja, explicó que desde hace un par de semanas empezaron a circular fotografías donde posaba denuda, las cuales fueron editadas, porque se tomaron de sus perfiles sociales.

Mencionó que aunque quiso dejar pasar el hecho, la circulación de fotos en todas las redes empezó a causar daño emocional, sobre todo porque también es madre de familia de un adolescente de 13 años, quien tiene acceso a las redes sociales.

Presuntamente, la edición de las imágenes se hizo por medio de la Inteligencia Artificial e incluso se creó un perfil de Only Fans y otras páginas de contenido pornográfico con fines de lucro, así como grupos de WhatsApp.

“Ya eran demasiadas personas las que me decían que esas fotos estaban por todos lados, las estaban usando con fines de lucro, se abrieron canales de Only Fans con mi nombre para subir esas fotos y venderlas, había cuentas en Twitter, decidí que sí vamos a poner una denuncia, porque creo que es el camino, es el medio en el que debemos empezar”, argumentó.

La también abogada de profesión reconoció que ha sido difícil encuadrar el delito, ya que se trata de edición de imágenes por Inteligencia Artificial, sin embargo, se procederá como violencia a la intimidad sexual y posible pornografía.

“La Inteligencia Artificial que viene a ayudarnos en muchos temas, ahora nos está de alguna manera perjudicando, nos está generando violencia y vamos a proceder con la denuncia, no encontrábamos cómo encuadrar el delito, porque no está tipificado en el Código Penal a pesar de que es violencia digital, el tema de la Inteligencia Artificial no está encuadrado”, argumentó.

| Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Yunes Gamboa comentó que luego de esta situación, las diputadas de Movimiento Ciudadano estarán trabajando en una iniciativa para regular el tema de la inteligencia artificial y que se pueda proceder legalmente cuando ocurra un caso de esta naturaleza.

Finalmente, la entrevistada recordó que en el 2017 interpuso dos denuncias que no prosperaron, una fue por violencia digital y la otra por violencia política tras la agresión que sufrió de un candidato de oposición.