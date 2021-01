Solicitan pescadores modificar fecha de la veda de pulpo

Veracruz, Ver.- Pescadores de Veracruz solicitaron a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) modificar la fecha de veda del pulpo, que estará vigente enero y febrero.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Isabel Pastrana, aseguró que los hombres de mar están pasando por una difícil situación económica al enfrentar una caída en la producción y en las ventas, por lo que pidió pasar la prohibición de pesca de la especie para junio o julio.

La captura del pulpo es la base fundamental de los pescadores y con la veda se quedan sin trabajar 60 días.

“Estamos bien gastados no tenemos ni con que invertir. Es una veda que nosotros aceptamos pero estamos pidiendo la prórroga de estos dos meses, que nos dejen pescar. El pulpo es la base fundamental de los pescadores de aquí. Estos dos meses comúnmente no los trabajamos y por eso estamos pidiendo que nos dejen trabajar para poder nivelarnos un poquito porque no tenemos ni que llevarle a nuestra familia”, pidió.

Pastrana Vázquez refirió que, la producción mensual es de 2 a 3 toneladas de pulpo y se vende a 100 pesos el kilogramo al consumidor final.

Pescar esa especie en época de veda amerita sanciones que puede llegar hasta la prisión y la retención de la embarcación, dijo.

Hasta ahora no ha habido ningún pescador detenido, pero no descarta que ante la necesidad que existe de trabajo, muchos violen la ley, sin importar ser detenidos.

Recordó que el año pasado, tuvieron una reunión con autoridades de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), para solicitar el cambio de fecha de la veda de pulpo, y permitirles trabajar durante los meses de enero y febrero, sin embargo no se atrerrizó nada.

Entre todas las agrupaciones de la costa veracruzana suman aproximadamente 2 mil pescadores que están impedidos para sacar ese producto del mar.

La veda del pulpo abarca la zona del Parque Marino Arrecifal, en la parte de arrecifes de Veracruz y Antón Lizardo, finalizó Pastrana Vázquez.