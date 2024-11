Desde salones de belleza hasta barberías; solo 20% de este sector trabaja formalmente en Veracruz

Veracruz, Ver.- Arriba del 80% de las personas dedicadas al sector de la belleza en este municipio permanecen en la informalidad, por lo que Cámara Mexicana de la Industria del Embellecimiento Físico (Camief) busca reducir esta cifra, a través de capacitación y asesoramiento.

Martín Ortiz Cruz, representante de la Camief dio a conocer que la gestoría con la comunidad dedicada al embellecimiento físico es importante, para el asesoramiento antes de iniciar un proceso de aceptación.

Desde la pandemia de Covid-19 al menos un 25% ha incrementado el número de personas que se dedican a realizar algún procedimiento estético, sin embargo, la mayoría permanece en la informalidad, espacios ocupados principalmente por las mujeres.

“Definitivamente la mujer es la que tiene más arraigo, tiene más potencial en este sector, el interés es muy alto, comparado con los caballeros. Ahorita el sector de la barbería nos está impulsado un poquito más”, reconoció el empresario.

Para mitigar la informalidad, se puso a disposición el Sistema de Información Empresarial Mexicano, herramienta que recopila, procesa e integra información sobre las empresas de México.

Ortiz Cruz refirió que el SIEM es la red empresarial pública más grande del país y tiene como objetivo promover y mejorar el desempeño de las empresas.

Los comerciantes e industriales deben registrar y actualizar sus establecimientos anualmente en el SIEM.

En este caso, la Camief cuenta con la autorizacion para operar , captar y registrar los establecimientos del sector de la belleza.

Quienes integran esta comunidad, cuentan con un certificado digital de competencia laboral, mismo que acredita al trabajador o trabajadora de la industria de la belleza como la persona ideal para realizar algún procedimiento de embellecimiento físico.

Actualmente, la industria de la belleza contempla, barberías salones de belleza estéticas, spas, salones de micropigmentación, cabinas y todo lo que con lleva el sector de una transformación de embellecimiento.

La barbería, por ejemplo, es uno de los sectores minoristas de la industria de la cosmética y belleza que en los últimos años ha crecido rápidamente hasta un 30% al menos en la ciudad de Veracruz.

“La barbería se está dando como un bien común para que ellos caballeros que no hacen color, que no hacen peinado y hay caballeros que no se quieren ir a una estética a hacer un corte de cabello”.

Ortiz Cruz detalló que esto se debe a que cada vez hay más hombres que prefieren acudir a una barbería a realizarse un corte de cabello o a perfilar la barba, porque estos establecimientos se dedican exclusivamente a dar una atención personalizada al sexo masculino.