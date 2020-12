Sólo el 2% de trabajadores de Limpia Pública de Veracruz se contagió de Covid-19

Veracruz, Ver.- Sólo el 2 por ciento de la plantilla de Limpia Pública de Veracruz, dieron positivo a Covid-19, sin derivar en pérdidas fatales.

Clotilde Juliana Reyes, regidora décimo tercera del Ayuntamiento de Veracruz, reportó que de marzo a la fecha, únicamente siete trabajadores activos de limpia pública de Veracruz, se contagiaron de coronavirus, sin embargo lograron recuperarse y ya están nuevamente laborando.

Dijo saber que si hubo fallecimientos por este virus, pero se trató trabajadores retirados que se les complico por padecer problemas crónicos-degenerativos.

La edil agregó que al mes de diciembre, no hay casos nuevos reportados de trabajadores de limpia pública con coronavirus.

"La verdad fueron muy pocos los trabajadores que tuvieron problemas con el covid-19, y afortunadamente salieron adelante con tratamiento médico, no hubo defunciones, al menos en el activo no, me parece que fallecieron algunos jubilados, que tenían otros problemas diferentes y se les agravó con el covid-19, pero fueron como uno o dos", comentó.

La entrevistada con la comisión de limpia pública municipal, aseguró que el sindicato sigue garantizando que los trabajadores sigan contando con las medidas de higiene que se exigen, sobre todo con el material de protección obligatorio, al estar en contacto con los desechos.

"Tienen indicaciones desde que salen y llegan, con el apoyo del sindicato tienen muchas medidas de sanidad e higiene, porque están en contacto con los desechos y son vulnerables, pero cero contagios hasta este momento", concluyó.