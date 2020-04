Solo la muerte dejará estática mi pluma, dijo la periodista asesinada

Xalapa, Ver.- La periodista María Elena Ferral quien trabajó por más de 20 años en Diario de Xalapa como corresponsal en la zona de Poza Rica-Papantla había denunciado amenazas y ataques en su contra así como intentos de bloqueo en sus cuentas de correo personales, Facebook e incluso del portal “Quinto Poder”, del que era directora.

En octubre de 2017, la comunicadora denunció públicamente que había comenzado una persecución orquestada por expertos en la materia y "sicarios" de la información que se encontraban al servicio de los delincuentes políticos que se ven afectados en sus intereses. “Les digo una cosa, sólo la muerte dejará estática mi pluma y eso sólo Dios, lo decidirá”, escribió en un post.

Reiteró que estaba sufriendo el bloqueo de su Facebook personal y que había intentos para "desaparecer" su portal "Quinto Poder de Veracruz", mediante la desacreditación y el desprestigio de cuentas falsas de Facebook. “Como es su estilo ‘tiran’, en la página al servicio de los Romero, que ahora buscan ‘sobar’ al Gobierno represor...es parte de la guerra sucia de los azules y los amarillos que hoy están en el poder...buen día a todos, el hecho de que me sigan leyendo y crean en mí, me da fuerzas para seguir en este infierno”, escribió.

Local El trabajo de la periodista Ferral evidenció cacicazgos, desapariciones y derrames de Pemex

El año pasado, el 3 de julio de 2019 publicó nuevamente una nueva agresión de la cual, escribió, tenía pruebas. “Ordena regidor de vialidad a taxistas agredirme, lo hago responsable a él y a los Picazo de lo que me suceda, tengo pruebas”, puso en su cuenta personal.

Otra de las denuncias públicas de Ferral se dio el pasado 23 de marzo cuando a través de su cuenta de Facebook habría denunciado ataques por parte de personas del municipio de Tecolutla. “Primero Coyutla, ahora Tecolutla, los politiquillos mandan a sus esbirros a atacarme, sigan, no me detendrán...”, publicó en Facebook.

“TE VAMOS A LEVANTAR”

En abril del 2016, la comunicadora presentó una denuncia en contra del entonces candidato del PRI a diputado local por el distrito de Papantla Basilio Camerino Picazo Pérez, quien textualmente le habría dicho en un restaurante “Te vamos a levantar”. En su momento, la periodista asesinada narró que fue su hija quien escuchó una conversación que sostenía el exalcalde de Coyutla con un grupo de personas a las que les decía que la desaparecieran. Ante esta situación ella regresó al lugar y fue entonces que el político la amenazó de manera directa.

“Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo, y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años, y me habla mi hija espantada”, declaró en 2016.

Ante estos hechos, Ferral Hernández presentó la denuncia penal correspondiente en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión y aseguró temer por su integridad física y la de su familia.