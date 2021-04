Somos los más mordidos por serpientes, en el país

Veracruz se ubica en primer lugar a nivel nacional en atenciones de personas por mordeduras de serpientes, según el reporte de la Secretaría de Salud federal.

El Boletín Epidemiológico indica que del primero de enero al 12 de abril 68 personas han recibido atención médica por haber sido mordidos por una serpiente.

El reporte histórico establece que desde el primero de enero de 2018 al 12 de abril del año en curso mil 209 veracruzanos y veracruzanas fueron atendidos en clínicas y centros de salud por mordeduras de este tipo.

Durante 2018 fueron 286 hombres y 173 mujeres los que resultaron mordidos por una serpiente. En 2019 se trató de 270 hombres y 129 mujeres quienes fueron atendidos en los espacios de salud por esta causa.

Mientras que el año pasado 164 hombres y 119 mujeres recibieron atención médica por haber sido atacados por serpientes.

Aunque no se da a conocer el tipo de serpiente, ni la gravedad de cada mordida, la dependencia federal señala que las personas acudieron a espacios públicos de salud, donde recibieron atención inmediata por esta causa.

Del primero de enero al 12 de abril de este año a nivel nacional se han registrado 410 casos de mordeduras de serpientes.

Ante ello, se destaca que Veracruz es la entidad con mayor número de casos, al presentar 68 reportes de este tipo, 45 de hombres y 23 de mujeres.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En la lista sigue Puebla con 46 casos; Oaxaca con 40; San Luís Potosí con 36; Hidalgo con 30; Chiapas con 28; Yucatán con 23; Quintana Roo con 21; Guerrero con 20; Tabasco con 18; y Tamaulipas con 16.

Con menos de 10 atenciones por esta causa continúan el Estado de México con 8 mordeduras de este tipo; Nayarit y Jalisco con 7; Sinaloa con 6; Guanajuato con 5; y Campeche con 4.

3 atenciones por mordeduras de serpiente se han registrado en los espacios de salud de Morelos, Chihuahua, la Ciudad de México, Sonora y Tlaxcala.

En Baja California se registraron 2 casos y en Aguascalientes, Coahuila y Durango se presentó 1 caso.

PIDEN NO ATACARLAS

Cada mes las oficinas centrales del Cuerpo de Bomberos de Xalapa reciben por lo menos tres llamadas para solicitar ayuda en la captura de serpientes.

Al tratarse de especies que generan temor en la población, la primera reacción de las personas es matarlas, lo que podría generar el ataque del animal.

Sin embargo, la corporación de auxilio recordó que no todas las especies son venenosas y no precisamente tienen la intención de atacar o dañar a las personas o animales, por lo que se debe evitar dañarlas. Lo ideal es solicitar acudir a los expertos, quienes las pondrán en espacios seguros y alejados de la población.

La principal recomendación que se hace es mantener la calma y no intentar capturarlas, ya que si no se cuenta con las medidas y la técnica necesaria únicamente se provocará alertar al animal sobre el peligro en el que se encuentra.

Al observarlas es necesario comunicarse de forma inmediata al Cuerpo de Bomberos para solicitar apoyo y no perderlas de vista, pues en algunos casos cuando se acude al lugar de la llamada el animal ya no se encuentra.

Además, se recuerda que la mayoría de las veces las serpientes, al igual que otros animales considerados como nocivos, llegan a las viviendas o establecimientos llamados por el olor de los alimentos, por lo que se pide tener cuidado con los residuos orgánicos.

ATENCIÓN INMEDIATA

Respecto al tema, el médico del IMSS, Heriberto Rosete Martínez, señaló que dependiendo de la serpiente que haya mordido a la persona será el tratamiento que se aplique; sin embargo, en la mayoría de casos se hace uso del suero antiviperino.

Mencionó que el veneno actúa de forma inmediata, por lo que es necesario que la persona sea trasladada a la brevedad a un centro médico o clínica.

La primera intención es canalizar a la persona y revisar los signos vitales que son los que revelan la gravedad de la mordedura, cuando no se tiene conocimiento del tipo de serpiente que causó la mordida lo primero que se realiza es aplicar el suero, por eso es importante que se ponga atención a los detalles del animal.

Refirió que el tiempo para recibir la atención médica es indispensable, ya que en caso de que exista una demora de varias horas el paciente podría fallecer a causa del veneno.

Manifestó que en los casos severos porque el veneno actúa inmediatamente se presenta gangrena, por lo que se tiene que amputar el miembro afectado.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Los síntomas y signos que se presentan con la mordedura de una serpiente venenosa son fiebre, inflamación, huellas de uno o dos colmillos, sangrado por los orificios de la mordedura, parálisis en el miembro afectado, acumulación de líquidos, sensación de cansancio y debilidad, caída de los párpados superiores, movimiento involuntario de los ojos y visión doble, dolor, disminución de orina, y ampollas serosas o de sangre.

En caso de que una persona sea mordida por una serpiente venenosa lo que se debe hacer es alejarse lo más pronto posible del animal, conservar la calma y solicitar ayuda, tener presente la hora en que sucedió el incidente, identificar el tipo de serpiente, retirar los anillos o cualquier otro objeto constrictivo, inmovilizar el área afectada, y acudir al hospital de forma inmediata.

Para evitar un daño mayor es necesario no permitir que la persona se esfuerce demasiado, no aplicar torniquetes, no aplicar compresas frías o calientes en la zona de la mordedura, no cortar el área de la mordedura, no tratar de succionar el veneno, no tomar medicamentos, no administrar nada por vía oral, y evitar remedios tradicionales.