¿Son de Naolinco 3 fallecidos en tráiler de Texas? Siguen las investigaciones

Veracruz, Ver- Tres veracruzanos originarios de la comunidad de San Marcos Atexquilapan en el municipio de Naolinco podrían ser de las víctimas del tráiler abandonado en San Antonio Texas, según relatos de familiares.

Luego de la confirmación de que había veracruzanos entre los migrantes que viajaban en el tráiler abandonado, Mediaaza TV se trasladó hasta la comunidad de Atexquilapan donde la comunidad entera reza para que Misael y Yovani Valencia Olivares y Jair Monterde Jiménez se encuentren bien y puedan regresar a sus hogares.

Según la información trepada en su portal, los familiares argumentan que de acuerdo a la última comunicación con los jóvenes, los tres estaban rumbo a San Antonio Texas, por lo que temen que puedan ser de las víctimas pero no tienen confirmación de ninguna autoridad.

Teófilo Antonio Valencia Olivares padre de los menores Misael y Yovani explica que la última comunicación con sus hijos fue el lunes alrededor de las 11:39 de mañana quienes informaron que estaban rumbo a San Antonio Texas pues habían salido a buscar el sueño americano.

“Nos dijeron que ya iban para San Antonio fue este lunes que tuvimos la última comunicación eran como las 11:39 de la mañana y ya iban a pasar por ellos (..) el martes fuimos a la oficina de Relaciones Exteriores, pero no nos dieron ninguna noticia hasta ahora no tenemos información, nos dijeron que nos iban a hablar pero ya son cuatro días”, expresa. Asegura que desconoce las condiciones en que sus hijos intentarían cruzar la frontera pues de haber tenido conocimiento no los hubieran dejado. El padre de familia tiene la esperanza de que sus hijos estén bien, recuperándose en algún hospital y pide que “le echen ganas” para que puedan regresar a casa.

Por su parte Hermelinda Monterde Jiménez, madre de Jair Monterde, otro de los jóvenes desaparecidos asegura que los datos que se han proporcionado coinciden con la ruta de su hijo. “Coincide con la hora en la que mi hijo salió de donde estaba resguardado, ya nos llegaron mensajes que sí iban en ese tráiler”, manifiesta.

Los angustiados padres piden a las autoridades del Gobierno del Estado y de Relaciones Exteriores que informen el estado de sus hijos. Por su parte el titular de la Dirección de Atención a Migrantes, Carlos Escalante Igual informa que hay tres solicitudes por parte de familias de Naolinco que reportaron a sus hijos como desaparecidos.

Sin embargo aclara que no tienen la certeza de que se trata de estos jóvenes por lo que tendrán que esperar informe del Consulado en San Antonio y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Desgraciadamente la conferencia del embajador fue escasa porque de qué nos sirve si hay veracruzanos y nos ha dicho hasta este momento cuántos están involucrados en este asunto, estamos parados porque tenemos carpetas, expedientes iniciados en donde no podemos corroborar si lo que tenemos iniciado corresponde a lo que dice el embajador, estamos a la espera de que Relaciones Exteriores diga cuántas personas son y quiénes son, realmente contamos con tres solicitudes de búsqueda y los tenemos en calidad de desaparecidos todavía porque no han confirmado nada, son de Naolinco”, comenta.

Refiere que en este tipo de situaciones los trabajos de investigación llegan a demorar hasta 15 días, sin embargo, dado que el caso ha sido muy mediático se espera que sea menos el tiempo de espera para poder informar a las familias y apoyar con el traslado de sus víctimas, en el caso que fuera así.

Agrega que un grupo de abogados integrantes de la Coordinación de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (CONOFAM) partieron este jueves a San Antonio para pedir información y dar respuesta a las familias que se encuentran en la incertidumbre tras la información de que se encontró un tráiler con más de 50 migrantes.

Cónsul en San Antonio conforma que hay veracruzanos

Tras el hallazgo del tráiler el cónsul general de México en San Antonio Rubén Minutti informó que los migrantes muertos provenían de por lo menos ocho estados de la república como Guanajuato, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Ciudad de México y Veracruz.

El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez informó que se tiene el reporte de cinco veracruzanos reportados como desaparecidos sin embargo no está confirmado que se encuentren entre las víctimas del hecho. “Todos los migrantes de todos los países pero sobre todo los de México y Veracruz salen en busca de oportunidades de trabajo y cuando lo logran no se olvidan de su país de origen toda vez que siguen enviando parte de lo que ganan a sus familiares, coincido que se trata de una labor heroica, tal como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, son los héroes desconocidos para sacar adelante a sus familias”, fue lo expresado por el mandatario durante la rueda de prensa de este miércoles.