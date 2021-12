Soñé con gobernar parejo, cometí el crimen de no ser diplomático: alcalde electo de Lerdo

"Yo soñé con poder gobernar parejo, cometí el crimen de no ser diplomático, cometí el crimen de no tirar incienso al paso, cometí el crimen de soñar", es parte del mensaje con el cual el alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián "N" se defendió y aseguró ser inocente del presunto delito de secuestro agravado por el que fue detenido.

En sus redes sociales se publicó un mensaje que, según el edil electo, envió a través de sus abogados.

En dicho texto, que ha recibido múltiples mensajes de apoyo, asegura que quienes lo conocen saben que viene del trabajo, sacrificio y esfuerzo, "no ha habido ni un sólo día de mi vida desde que tengo uso de razón que no haya trabajado honradamente para ganar lo que tengo, trabajar fue la herencia de mi abuelo y mis padres".

El edil electo reconoce que está pasando por un momento difícil; sin embargo, dice, atravesará el proceso con la cabeza erguida.

"Yo no estoy por encima de la justicia, por eso les pido a todos los que creen en mí, mantengan la calma, yo busco la paz no una revolución. En algún momento de nuestras vidas aparecerán retos o circunstancias que parecerán muy difíciles de combatir o superar: la muerte de un ser querido, problemas económicos, enfermedades sin cura, y otras como la que hoy atravieso. Lo único que sé es que Dios está a mi lado y el de mi familia, y que él me ayudará en todo momento", expone.

Asimismo, manifiesta que la verdad siempre sale a la luz, por lo que no tiene temor.

"Antes de incursionar en la política siempre me dediqué a mis empresas, desapercibido; hoy después de obtener un triunfo avasallador ganando la alcaldía de Lerdo gracias a la confianza de ustedes en mí, de lo único que pueden señalarme es de haber soñado con un cambio verdadero, de haber tendido la mano al necesitado, de no haber esperado los tiempos para iniciar los trabajos porque para mí era ya urgente sembrar la semilla del progreso en Lerdo", señala.

Destaca que proyecto de Lerdo de Tejada nadie lo detendrá porque cuenta con el apoyo de los más de 4 mil ciudadanos que votaron y creen en él, así como en cada una de las coordinadoras y cada uno de los integrantes de su equipo.

"Voy a salir de esto mayor, más fuerte. No tengo cómo pagar sus muestras de apoyo y cariño para conmigo y mi familia. Ya mis abogados están viendo el proceso legal, de ese tema nada más puedo abundar. Les pedí que les llevaran este mensaje. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”, agrega.