Sorprenden a Veracruz tormentas eléctricas, granizo y densa niebla

Xalapa, Ver.- El integrante del Comité de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil Federico Acevedo Rosas reconoció que éste ha sido un día “bastante complicado” desde anoche, por las tormentas eléctricas registradas y una densa niebla durante esta mañana en la capital del estado que reduce la visibilidad.

Expuso que, después de haberse desarrollado una celda de tormentas en el noreste de México ayer por la madrugada, éste se fue desplazando hacia el sureste y aunque se pensaba que no tendría un gran desarrollo, este fenómeno logró cruzar el estado.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Esto provocó tormentas, descargas eléctricas, vientos fuertes que alcanzaron los 90 kilómetros por hora en el puerto de Veracruz, asimismo hubo rachas de 100 kilómetros en la zona de Pánuco además de que se registró granizo durante la noche en el norte del estado.

Para algunos esta situación fue buena por la lluvia que cayó, para otros no tanto por la intensidad del viento

Y es que en redes sociales varios usuarios reportaron daños y afectaciones en municipios como Tuxpan, caída de árboles y fuertes vientos.

Negó que se trate de un frente frío o masa frío sino a la intensidad de las tormentas que también dejaron granizo.

Dijo que ese fue un evento que los modelos de pronóstico no visualizan, lo que puede estar relacionado con la falta de datos que proveen las estaciones a nivel mundial que son menores debido a la pandemia de Covid-19.

“Y esto es malo para los pronósticos porque se alimentan de todos los datos que proveen todas las estaciones a nivel global tanto de superficie como de altura y si hay menos, y si algunos de estos no son buenos, entonces el pronóstico no tendrá buenas resoluciones, no es justificación, pero nos preocupa que no podamos tener algún modelo que tenga por lo pronto una certidumbre buena”, dijo.