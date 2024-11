¿Compraste en el Buen Fin? Así podrás participar para un premio mayor de 250 mil pesos

El fin de semana más barato del año, el Buen Fin, dejó una derrama económica de 700 millones de pesos en la zona de la capital veracruzana y la región, señaló Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de Canaco Xalapa.

En entrevista, indicó que en esta edición, que se desarrolló del 15 al 18 de noviembre, se registraron en la plataforma oficial mil 200 comercios de Xalapa y la zona capital. “La venta superó los 700 millones de pesos, tenemos buenos resultados de esta edición y esperamos que las ventas tengan un ingreso en las próximas semanas ante la llegada de las fiestas navideñas”, dijo.

Refirió que de acuerdo a la Profeco en todo el estado se reportaron apenas 20 quejas de ciudadanos y consumidores por irregularidades cometidas en algunos comercios.

“Los comerciantes formalmente establecidos cumplen con lo dicho y no engañan al público, eso es lo que se vigiló y se cumplió con ello, no podemos hablar de la misma forma de la competencia desleal o los vendedores que no están establecidos”, expuso.

En esta edición, que se desarrolló del 15 al 18 de noviembre, se registraron en la plataforma oficial mil 200 comercios de Xalapa | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Mencionó que los elementos de seguridad distribuidos tuvieron una importante presencia e inhibieron la presencia de delincuentes.

Recordó que en esta edición participaron zapaterías, tiendas de conveniencia, tiendas de ropa, joyería, jugueterías, farmacias, tiendas de deportes, de tecnología, tiendas departamentales, de electrodomésticos, belleza, automóviles, colchones, hotelería, entre otras.

Las personas que realizaron compras de al menos 250 pesos, con tarjeta de débito o crédito participarán en el sorteo del Buen Fin con el que podrán ganar hasta 250 mil pesos.

El sorteo se realizará a nivel nacional el 13 de diciembre próximo y tendrán la oportunidad de ganar todas las personas que durante los días del 15 al 18 de noviembre realizaron compras en establecimientos participantes. El registro de las operaciones de compra que participan en el sorteo se integraron de manera automática en una base de datos.

En dicho sorteo se otorgará un premio mayor de 250 mil pesos y 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos, equivalente a una bolsa de 400 millones de pesos.

El sorteo se realizará a nivel nacional el 13 de diciembre próximo y tendrán la oportunidad de ganar todas las personas que durante los días del 15 al 18 de noviembre realizaron compras / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Los premios serán depositados directamente en la cuenta vinculada con la tarjeta de débito o crédito con la cual se efectuó la compra, dentro de un periodo de 20 días hábiles posteriores a la celebración del sorteo, es decir, antes del 14 de enero de 2025.

La lista de ganadores será publicada en el link: gob.mx/sorteoelbuenfin a partir del 16 de diciembre próximo.

