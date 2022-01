“Soy una sobreviviente de la violencia que enfrentamos las mujeres”: Beberly

Tierra Blanca, Ver.- En una transmisión vía Facebook la joven detenida en Puebla y liberada esta madrugada Beberly Vega Oropeza envió un mensaje de agradecimiento y superación para todas las mujeres que son víctimas de violencia, exhortándolas a defender en todo momento su integridad la tierrablanquense dijo “siempre se debe de luchar para no dejarnos matar”.

El caso de la estudiante del Instituto Superior de Tierra Blanca se viralizó a nivel nacional debido a que colectivos feministas y asociaciones en pro de los derechos humanos exigieron justicia para una mujer que expresaron solo se defendió del ataque de una posible violación por parte del chofer de Uber en Cuautlalcingo, Puebla.

Local Ya decidió jueza sobre veracruzana que se defendió de taxista

Acompañada de su padre Eloy Vega , sentada en la sala de su hogar, la joven leyó un comunicado mientras su prima Amy Vega grababa el live en la red social, frente a algunos medios de comunicación la joven que portaba un pañuelo verde en una mano dijo estar agradecida con todos los que desde Puebla, Tierra Blanca, Veracruz y a nivel nacional se unieron a su causa.

Quiero decirle a las mujeres que nunca dejen que nadie pase por encima de su integridad física y moral, que peleen, luchen y defiendan a capa y espada su integridad, soy una sobreviviente de la violencia que a diario nos enfrentamos las mujeres en nuestro municipio, estado y encuentro país.

Invitó a las mujeres a ser valientes y no dejarse ante ningún hombre que las intente acosar, violentar o agarrar de una forma que ellas no lo permitan, reiteró deben sacar la fuerza interior para defender la integridad y no permitir que nadie pase encima de ellas.

Con lágrimas en los ojos la joven dijo que al momento de que quizo pedir auxilio las personas al rededor solo la veían y nadie actuó, no sabían que hacer para ayudarla, esta situación le causó que el temor incrementara por lo que podría pasar al entrar al penal, el CERESO de San Pedro Cholula.

Te puede interesar: Mujeres trans somos las más vulnerables a discriminación: Huma

Señaló es testigo que esta vez se hizo justicia, aseguró que cuando se encontraba detenida en el penal el miedo invadió su mente debido a lo que pensaba sobre este lugar sin embargo quienes se encontraban en el Centro de Readaptación Social la trataron con respeto y apoyo.

Agradeció a la diputada Margarita Corro por el apoyo que ofreció a la familia, así como al Instituto Superior de Tierra Blanca, medios de comunicación, al grupo de mujeres Novias de la Luna y REDedfine.