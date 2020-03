Sube la temperatura por daños a zona del Pico de Orizaba

LA PERLA, Ver.- El cambio de uso de suelo de los bosques a otro uso incrementó la temperatura del suelo en 2 grados, es decir, al caer el sol sobre el suelo y calentarlo emite una radiación que dispersa la nubes, la niebla y la humedad que proviene del Golfo; al subir cada vez más la montaña ya no tiene capacidad de retenerla y se va, eso afecta la producción de agua, afirmó Luis Álvarez Oceguera, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Señaló que en Veracruz, por esta zona, por toda la ladera, la Sierra del Golfo de México drena el 30 por ciento del agua superficial del país, pero se está deteriorando la cubierta forestal de la cuenca, que empieza en el parque y termina en el Puerto de Veracruz, por el cambio de uso de suelo "por actividades agrícolas, por caña, limón, aguacate, así como por la industrialización del mismo. "Por eso es el cambio tan drástico que hemos tenido en la cantidad de agua", destacó.

Mencionó que si bien a la Conanp le interesa tener arboladas las 11 mil hectáreas de bosque del Parque Nacional y que eso ayudará, los problemas del agua de la zona se deben también al uso que se está dando a la cuenca, por lo que el árbol tiene que ser integrado en los procesos productivos de la agricultura, pero también de la industria; debe haber ciudades más verdes y carreteras cubiertas de árboles.

"Tenemos que pensar de una manera sustentable que le dé a la cuenca la oportunidad de recuperar los servicios ambientales que nos estaba brindando, porque no tenemos grandes depósitos de agua en esta zona, dependemos del agua que va a cosechar la montaña pero no la montaña como tal, sino los bosques de la montaña", dijo.

Recordó que al no haber árboles el suelo no pueden infiltrar el agua de lluvia, por lo que ésta escurre superficialmente. "Cuando hay una lluvia torrencial el río Orizaba se quiere salir de cauce, los bosques lo que hacen es tomar la energía que viene desde la nube, de la gota de agua la recibe en la copa y solamente los 10 o 12 metros de altura de la copa es la fuerza que va a llevar esa agua, entonces va a permitir que se infiltre; esa es el agua que nos alimenta las casas, no tenemos un acuífero donde podamos hacer un pozo, dependemos del agua que se pueda cosechar en esta sierra", aseveró.

Subrayó que se deben tomar acciones coordinadas para restaurar la Cuenca del Jamapa, pero hace falta sensibilización en el sector empresarial, pues utilizan el agua pero no hacen nada por conservar y mantener la fábrica de agua "y si el agua se acaba es para todos, no nada más para la industria", concluyó.