Suben aceite, chocolates y azúcar; un huevo, casi 3 pesos

El alza en productos como el huevo y el aceite han hecho que las pequeñas tiendas registren una baja en sus ventas de hasta el 50 por ciento.

El cono de huevo pequeño se vende a 59 pesos y la pieza al público es de cerca de 3 pesos. El kilo de bistec de res ronda los 170 pesos, que se espera incremente en próximos días, mientras que la de cerdo está en 100 pesos el kilogramo.

Jazmín Muñoz, quien tiene una tienda de abarrotes con su familia, asegura que desde esta semana los precios se elevaron de manera significativa y que las familias han dejado de comprar.

“Desde el lunes pasado todo subió, el huevo, el aceite, el chocolate, el azúcar, todo subió, el huevo a precio mayorista nos lo están vendiendo en 65 pesos cuando antes se vendía en 52 y 56, dependiendo del tamaño, el azúcar tuvo una ligera baja siempre y cuando sea a mayoreo, a mayoreo el kilo lo dan en 15 pesos, pero el precio a público lo tenemos que dar como en 25 o 22 pesos, subió mucho”.

Entre lo que más caro está es el aceite que pasó estar de 18 pesos el medio litro a 25 pesos, mientras que el litro se vende hasta en 48 pesos.

“Eso nos ha afectado porque las ventas han bajado hasta en 50 por ciento o más porque la gente así sea por 50 centavos prefiere caminar y buscar lo más barato porque realmente ya las ventas no son las mismas y la economía tampoco”.

Las familias han tenido que irse adaptando a ese incremento en los precios comprando menos y haciendo rendir lo que adquieren para no afectar tanto sus bolsillos.

Venta de cebolla no se vio afectada en Xalapa

En Xalapa, la venta de cebolla no se ha visto afectada luego de que se reportara un brote de salmonelosis en Estados Unidos vinculado con la que se cultivan en el país, específicamente en Chihuahua.

En la Central de Abasto, algunos de los vendedores, dijeron que no han tenido ningún problema y que la población puede acudir a realizar sus compras de manera normal.

“Acá no tenemos ningún problema, seguimos trabajando con la misma calidad y no hay ningún problema con el producto, de que están caras están caras, pero no hemos tenido problemas con la Secretaría de Salud ni desabasto, todo normal”, dijo Jair Ortiz.

Precisa que actualmente el kilo de cebolla ronda los 25 pesos el kilogramo cuando a principios de años llegó a estar hasta en 5 o 6 pesos.

Señala que venden cebolla blanca, amarilla y morada, pues cuando el precio se eleva en la cebolla blanca, se saca a la venta la amarilla que también es consumida.

“La gente puede seguir viniendo tranquilamente, aquí tenemos la cebolla amarilla que cuando el precio se eleva en la cebolla blanca, sacamos también a la venta la cebolla amarilla que es un poco más económica, en cuanto sube la blanca, la amarilla se estabiliza el precio y también se venden”.

Otro de los vendedores, Mario, coincidió en que no han tenido ningún problema en la comercialización de la cebolla y que el precio incrementó, pero ello puede obedecer a la temporada.

“Pero de lo demás, todo normal, la gente compra menos porque está más caro, pero de lo demás no hay ningún problema”.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria dio a conocer en un comunicado, que se realiza la investigación y los muestreos necesarios para contar con los elementos técnicos y científicos que permitan confirmar o descartar la presencia del patógeno asociado al cultivo de cebolla en Chihuahua y está en espera de que la autoridad sanitaria de los Estados Unidos comparta la secuencia genómica del patógeno, a fin de compararla con las existentes en México.