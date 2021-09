Suben casos de hepatitis C, que puede ser mortal

Xalapa, Ver.-Durante los últimos ocho meses, Veracruz ha registrado una tendencia al alza en casos de Hepatitis C, al pasar de una persona diagnosticada a finales de enero a 28 casos detectados por las instituciones de salud pública, hasta el pasado 25 de agosto.

Aún durante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, las enfermedades del hígado se ubican en el quinto lugar como principal causa de muerte en Veracruz, con un registro de 3 mil 953 decesos, y también es la quinta causa de fallecimiento en hombres, con un registro de 2 mil 879 defunciones, según el informe sobre defunciones registradas durante 2020, presentado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del 17 al 23 de enero, el boletín epidemiológico emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, registraba cero casos por “hepatitis vírica C” en la entidad veracruzana; sin embargo, en la Semana 4, del 24 al 30 de enero, se notificó un caso. La cifra subió a 6 personas diagnosticadas, del 7 al 13 de marzo, y se mantuvo hasta el 3 abril; del 4 al 10 de abril fueron registrados 7 casos; del 18 al 24 abril, se habían contabilizado 9 casos positivos.

Durante los primeros 15 días de mayo ya se tenían 15 personas diagnosticada con hepatitis C; del 20 al 26 de junio, se acumularon 20 reportes positivos; y, en la siguiente semana, la cifra aumentó a 25 casos.

Mientras que del 8 al 25 de agosto, la cifra por casos de hepatitis C subió a 28, según el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

En marzo de 2021, la Secretaría de Salud, a través del Censida (Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida) reportó que en la semana 10 –del 7 al 13 de marzo– se notificaron 266 casos como hepatitis vírica C (B17.1 y B18.2), siendo el estado de Baja California el que documentó la tasa de incidencia más alta con 1.25 casos por cada 100 mil habitantes. Mientras que Veracruz, al igual que Michoacán, se ubicaron en la posición 11 con 6 casos reportados.

Del total de casos reportados, 66 municipios del país reportaron casos de hepatitis C, de los cuales 20 tienen mayores incidencias, uno de éstos es el municipio de Tuxpan, en donde se presentan 2.98 casos por cada 100 mil habitantes.

Para este periodo, la incidencia del Virus de Hepatitis C (VHC) registra un incremento en los grupos de mayor edad, siendo el grupo de 60 a 64 años de edad el que reporta la incidencia más alta con 0.49 casos por cada 100 mil habitantes.

Las cifras sobre el padecimiento señalan que los hombres son los más afectados, con 74 por ciento de los casos registrados en el país, un total de 195 hombres con VHC.

En diciembre de 2020, el Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C, presentado por la Secretaría de Salud, documentó que del periodo 2013 a 2018, los diez municipios prioritarios con mayores tasas de incidencia del Virus de Hepatitis C (VHC) se encuentran en los estados de Baja California, Veracruz, Ciudad de México y Sonora.

Tres de estos diez municipios son de Veracruz: Ixmatlahuacan, con una tasa de incidencia de 10.3 por cada 100 mil habitantes; seguida de Amatitlán, con 8.8 y Acula, con una tasa de 6 casos de Hepatitis C por cada 100 mil habitantes, donde los grupos de edad más afectados son las personas de 25 años y más. Entre 2010 y 2019, la mortalidad de Hepatitis C Aguda en Veracruz fue de 0.010 y por Hepatitis C nivel crónica fue de 0.230.

La Secretaría de Salud indica que parte de la estrategia de la eliminación nacional de la Hepatitis C en México consiste en realizar la detección oportuna, a través de una prueba rápida seguida de la toma de muestra de sangre que detecta la presencia del virus que causa hepatitis C, y de esta manera se garantiza poder detectar a las personas infectadas y ofrecerles un tratamiento que les permita, incluso, eliminar el virus de su organismo.

La hepatitis C se contagia por exposición a pequeñas cantidades de sangre, drogas inyectables, prácticas de inyección poco seguras, transfusión de productos sanguíneos, vía sexual. Puede ocasionar cáncer hepático, y la infección crónica puede causar cirrosis. Actualmente, el tratamiento curativo que se encuentra disponible en México de manera gratuita consiste en antivíricos de acción directa (AAD).