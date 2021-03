Suegra de Fernando Yunes exige disculpa pública del gobernador

Veracruz, Ver.- María Elena Díaz Vega, suegra del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez exigió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez una disculpa pública al sentirse agredida por las declaraciones hechas sobre supuesto influyentismo.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la mujer acusó que el mandatario estatal la utilizó como instrumento para agredir a su yerno, el munícipe porteño.

Exigió una disculpa pública de parte del gobernador por haberla agredido tras aclarar que no acudió a la autoridad municipal para recibir ningún beneficio por encima de los demás, sino que se formó desde el lunes 8 de marzo y pasó la noche afuera del Club de Leones esperando hasta el día siguiente ser vacunada.

Local Contesta Yunes Márquez al gobernador, lo acusa que la aplicación de la vacuna es un caos

“Lamento mucho que el Gobernador del Estado me haya querido utilizar como instrumento para agredir al esposo de mi hija Mariela, Fernando Yunes Márquez, quien nunca se enteró siquiera de que fui a vacunarme, mucho menos intervino para darme algún privilegio. Veo que el Gobernador no sabe lo que dice, pero eso no le da el derecho de agredir a una mujer y de tratar de utilizarla, por ello le exijo me ofrezca una disculpa pública y se retracte de lo que dijo”, denunció.

Indicó que el alcalde ni siquiera estaba enterado de que había acudido a vacunarse ya que desde el 6 de febrero recibió la notificación del Gobierno de México confirmando su registro para recibir la vacuna.

Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular → ¡Gratis con un solo clic!

Reiteró que no falsificó ningún documento para poder recibir la vacuna ya que se trata de una ciudadana veracruzana con domicilio en el fraccionamiento Reforma.

“He vivido en el municipio de Veracruz toda la vida en la calle de España, Fraccionamiento Reforma donde he sido jefa de manzana por más de 30 años, como lo pruebo con los documentos que anexo. No falsifiqué ningún documento para acreditar que vivo donde vivo. No soy una falsificadora, soy una mujer, madre de familia, abuela, maestra y orgullosa de ser veracruzana”, fue el mensaje posteado.