Supera Veracruz en 383 por ciento, firmas para “revocación de mandato”

En el estado de Veracruz se lograron recabar 847 mil 448 firmas de veracruzanas y veracruzanos que quieren que se realice la consulta de revocación de mandato.

El coordinador estatal de la asociación civil “Que Siga la Democracia”, Felipe Daniel Castro, señala que, con esto, se rebasó la meta en un 383 por ciento. En Veracruz se debían reunir 179 mil 828 que significa el 3 % de la lista nominal de electores en la entidad, lo que ya se superó.

Local

Explica que ayer estuvieron en la Ciudad de México con la mesa directiva de la asociación civil haciendo entrega de más de 2 millones de firmas al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Con eso nosotros ya rebasamos las 5 millones 700 mil firmas, mucho más de la meta que nos pedía el INE del 3 por ciento del listado nominal”.

Refiere que tienen hasta el 25 de diciembre para seguir aportando firmas en el Instituto Nacional Electoral por lo que van a seguir con esa labora, dado que “en el caso de Veracruz, son miles de veracruzanos que quieren que se les tome en cuenta, así como en todo el país”.

Sobre la decisión del INE de posponer la consulta, explica que confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a resolver “nuevamente en favor de la democracia” pues anteriormente ya había emitido los lineamientos para que se ajustara y llevara a cabo la consulta.

“Estamos esperando, ellos interpusieron una controversia constitucional, estamos esperando a que la Suprema Corte resuelva, porque lo que pensamos es que el INE solamente pone pretextos para no llevar a cabo la consulta cuando sí cuenta con los recursos económicos, porque la elección del año pasado, fue las más grandes del país, ahora este año va a tener 800 millones de pesos más y solo habrá elecciones en algunos estados y no en todo el país, no hay motivo para que no realice la consulta del próximo año”.

Recuerda que ellos son integrantes de la sociedad civil organizada que decidieron apoyar el proceso de participación democrática para llevar a cabo una consulta el próximo año por lo que se han dedicado a recolectar las firmas en Veracruz, de personas voluntarias, ciudadanos y ciudadanas que quieran respaldar el proceso.

“Lo que queremos no es revocar al presidente, nosotros lo que queremos es apoyarlo para que, en el sentido implícito de lo contrario a revocar, que sería ratificar, que por ahí el INE prohibió esa palabra, pero lo que nosotros queremos es apoyar al presidente”.