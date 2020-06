Supervisa Transporte del Estado que transportistas no excedan número de pasajeros

Xalapa, Ver.- Personal operativo de la delegación de Transporte del Estado en Xalapa realizó un operativo de supervisión en las principales calles de esta capital para exhortar a taxistas y conductores de autobuses a portar cubrebocas y otorgar gel antibacterial a sus pasajeros como medida preventiva contra coronavirus (Covid–19).

El titular de esa delegación, Noé González, estuvo al frente del movimiento y en entrevista precisó que a la fecha no se han aplicado sanciones a los transportistas que no cumplan con las disposiciones de no exceder el número de pasajeros y de llevar puesto el cubrebocas, tras señalar que sólo se les hace una observación.

Local

En compañía del comandante José Luis Pérez y elementos de la delegación, se acercó principalmente a los taxistas para recordarles que durante la contingencia sanitaria no pueden llevar más de dos pasajeros para mantener la sana distancia.

Precisó que todos los conductores deben llevar bien colocado el cubrebocas, pues se ha detectado que algunos "lo llevan colgado en una oreja o en el retrovisor". También se recomendó a los pasajeros a utilizarlo para prevenir posibles contagios de Covid–19.

El personal de Transporte del Estado también tuvo acercamiento con los conductores de autobuses para verificar que ademas del uso de cubrebocas los choferes apliquen gel antibacterial a los pasajeros al momento de subir.

Además, a los ocupantes de los camiones se les exhortó a mantener la sana distancia y ocupar los lugares pegado a las ventanillas.

El delegado y el personal que lo acompañó también otorgaron cubrebocas y gel antibacterial a transportistas y pasajeros que circulaban por el primer cuadro de la ciudad.