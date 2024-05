Manuel Huerta señala que las supuestas pensiones fantasmas del Bienestar son una "caja china"

Veracruz, Ver.- El candidato al Senado de la República por la alianza "Sigamos Haciendo Historia", Manuel Huerta Ladrón de Guevara, calificó como “caja china” los señalamientos de presunto desvíos de recursos que hizo en su contra el diputado local priista, Marlon Ramírez Marín.

¿Qué dijo Manuel Huerta sobre las acusaciones de Marlon Ramírez Marín?

En rueda de prensa en un conocido café del puerto, aclaró que el legislador priista utilizó información de la Auditoría Superior de la Federación que en su momento usó la “derecha” para hacer una campaña en contra de la Secretaria del Bienestar.

No obstante, precisó que las observaciones fueron solventadas incluyendo las que tiene que ver con la delegación que encabezó durante casi cinco años.

“Ya lo dije que no vale la pena, muy sencillo, él que comete un acto delictivo es él, porque hay una información a la que él tal vez tuvo acceso de una auditoría superior de hacienda que ya está superada, que es nacional y yo creo que ante el ataque interno de que se robó el dinero de su partido, quiere lanzar una caja china, pero sin fundamento, sin razón y el que nada debe, pues nada teme, la verdad es un tigre de papel, la verdad que no existe y no tiene fundamento”.

Calificó como “caja china” los señalamientos de presunto desvíos de recursos que hizo en su contra el diputado local priista, Marlon Ramírez Marín | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Manuel Huerta fue más allá al asegurar que lo que si hay es una pesquisa es contra Marcelo Montiel Montiel cuando fue delegado federal de SEDESOL y que ahora acaba de aparecer en la campaña del priista José Yunes Zorrilla.

“A mí me llamó la atención cuando él dice que era su tía, porque entonces dije a lo mejor él si le metió la mano, acuérdense que todavía hay una pesquisa en la Fiscalía General de la República, sobre cuando el PRI gobernaba y ahora que se unió a la campaña de Pepe, Montiel clonó, no clonó, se robó cientos de tarjetas y estuvieron sí, chupándose el recurso público, eso sí existe y hay una denuncia y no se ha aclarado”.

El Morenista, minimizó la denuncia que existe en su contra por el presunto desvío de recursos del programa de pensiones para el Bienestar de Personas Adultos Mayores.

¿Cuál es la controversia sobre las pensiones del Bienestar en Veracruz?

Hay que recordar que en días, el diputado local del PRI, Marlon Ramírez, presentó dicha denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando que durante su paso por la delegación de la Secretaría del Bienestar existen varios casos de pagos de pensiones a adultos mayores que fallecieron en los últimos años.

El entrevistado aseguró que se trata de señalamientos que hace un personaje que hasta en su partido político lo señalan de malos manejos, y por ello, a la oposición solo le resta hacer señalamientos falsos en contra de los candidatos de Morena.