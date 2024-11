Pésimas las carreteras de la zona sur de la entidad para empresarios y transportistas

“En la zona sur de Veracruz estamos condenados con las carreteras”, advierte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Coatzacoalcos, Claudio Velasco Martell.

Y es que, asegura que en esa zona, una de las de mayor desarrollo petrolero del estado, las vías terrestres están en un pésimo estado de conservación.

¿Cuáles son las carreteras en peores condiciones en Veracruz?

En entrevista, el empresario detalla que la peor parte la llevan las carreteras que comunican a Minatitlán y Coatzacoalcos así como la que sale de Coatzacoalcos hacia el sureste, a Tabasco, expone.

Velasco Martell comenta que el problema por el derrumbe en la autopista a Puebla, a la altura de las cumbres de Maltrata puso de manifiesto la necesidad de mejores vías ya que el cierre ocasionó daños graves porque es la que finalmente conduce al sur-sureste del país.

De si se requieren ampliar la red, comenta que sí, pero es un sueño, “mejor en la realidad que las rehabiliten”.

En el caso de quienes viven y trabajan en el sur, comenta: “estamos condenados con las carreteras. Están en un pésimo estado de conservación. La carretera que comunica Minatitlán con Coatzacoalcos, la que sale de Coatzacoalcos hacia el sureste, hacia Tabasco, está en malas condiciones”.

Velasco Martell subraya que no solamente se debe enfocar el problema de mala comunicación terrestre por el tema de Maltrata, la que es de mucho riesgo y necesidad, pero es necesario hacer un inventario de las carreteras y se podrá constatar que están en muy mal estado.

Indica que, obviamente, eso afecta la competitividad y prolonga los tiempos de entrega de mercancías, porque duplica los tiempos y pone en riesgo a los conductores.

“Realmente la competitividad aquí se maneja de una manera un poquito diferente. Está la problemática de la entrega de productos a los clientes, porque en Coatzacoalcos se produce probablemente más del 80% de las materias que son transformables. Es una zona química y petroquímica y la materia prima se produce acá y se saca vía ferrocarril o carretera, que en este último caso resulta muy complicado".

En la zona sur de Veracruz estamos condenados con las carreteras, advierte CCE de Coatzacoalcos | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Por lo que se refiere al ferrocarril, dice, que sigue su curso, pero tampoco puedes aumentarlo de un momento a otro porque no se tienen los carros tanques disponibles, porque la disposición de las vías no está disponible y porque algunos clientes no pueden recibir el producto por este medio, tiene que ser forzosamente en pipas.

“Entonces, todo esto desde luego complica la oportunidad de la entrega y genera, un sobrecosto para el transportista y para el que contrata al transportista”.

Faltan carreteras

Claudio Velasco explica que pedir más carreteras sería lo ideal, “pero creo que lo real debería ser que tengamos carreteras con un buen mantenimiento”.

La peor parte la llevan las carreteras que comunican a Minatitlán y Coatzacoalcos así como la que sale de Coatzacoalcos hacia el sureste | Foto ilustrativa: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

El punto, dice, es que se tienen más carreteras y van a estar en las condiciones de no mantenimiento, pues va a ser lo mismo. “Nosotros quisiéramos aquí un puente, el Coatzacoalcos 3, quisiéramos una mejor conectividad con el sureste, a través, de una vía de cuatro carriles que salga de Coatzacoalcos, porque son 10 kilómetros, de dos carriles y al kilómetro 11 ya está en cuatro carriles. Necesitamos cuatro carriles. Imagínate pedir una carretera nueva, pues son cosas así como utopías”.

Además, dice que quisiera pedir una salida diferente del ferrocarril que le diera la vuelta y que no cruzara la ciudad de Coatzacoalcos. “Nosotros quisiéramos un libramiento ferroviario”.





